В Австрии освятили храм на месте захоронения советских солдат

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Иерархи Русской православной церкви освятили храм в честь Архангела Михаила в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя, построенный на месте захоронения павших в Великой Отечественной войне советских солдат, сообщает служба коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

На кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя похоронены более 500 советских солдат и офицеров. Всего в Австрии захоронены около 80 тысяч советских граждан, погибших в годы войны.

"Сегодня мы молились за всех, кто погребен на этом месте, за воинов наших, которые погребены на этой земле. Более двухсот воинских захоронений имеется на земле Австрии. А в соседней Германии их более четырех тысяч. Это сотни тысяч солдат, которые оставили здесь свои жизни, чтобы над нашими головами было мирное небо. И они, как мы верим, своим подвигом стяжали себе вечную жизнь. Поэтому мы молимся о них как о героях, как о людях, которые свои жизни отдали за других, исполнив тем самым заповедь Господа Иисуса Христа", — сказал после богослужения глава ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион.

Участие в освящении храма также приняли глава Управления по заграничным учреждениям Московской Патриархии архиепископ Венский и Будапештский Антоний, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, а также священнослужители РПЦ и прихожане.