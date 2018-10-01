В Австрии освятили храм на месте захоронения советских солдат

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Иерархи Русской православной церкви освятили храм в честь Архангела Михаила в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тайя, построенный на месте захоронения павших в Великой Отечественной войне советских солдат, сообщает служба коммуникаций отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
На кладбище в Лаа-ан-дер-Тайя похоронены более 500 советских солдат и офицеров. Всего в Австрии захоронены около 80 тысяч советских граждан, погибших в годы войны.
Участие в освящении храма также приняли глава Управления по заграничным учреждениям Московской Патриархии архиепископ Венский и Будапештский Антоний, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, а также священнослужители РПЦ и прихожане.