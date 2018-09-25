В Таджикистане мусульманам запретили проводить обрезание дома

ДУШАНБЕ, 25 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Полный запрет на проведение обряда обрезания на дому народными мастерами-целителями вступит в силу в Таджикистане с 1 января 2019 года, сообщил журналистам глава управления организации медуслуг матери и ребенка министерства здравоохранения и соцзащиты населения Таджикистана Шерали Рахматуллоев.

По канонам ислама, обряд обрезания должны пройти все мужчины-мусульмане.

"После соответствующего поручения президента страны, прозвучавшего на встрече главы государства с работниками сферы здравоохранения 1 сентября текущего года, мы решили с 1 января 2019 года ввести полный запрет на обрезание детей на дому народными мастерами-целителями", – сказал он.

В 2018 году в закон "Об упорядочении народных традиций, торжеств и обрядов" были внесены поправки, в том числе в 9 статью указанного закона, которая гласит "Обрезание проводится с согласия родителей со дня рождения до 20 дня рождения мальчика в медицинских учреждениях на бесплатной основе".

По словам Рахматуллаева, после вступления в силу указанных поправок Минздравсоцзащиты поручил медицинским учреждениям проводить обрезание новорожденных до 20 дней со дня рождения на стационарном уровне.

По его словам, с начала текущего года в специализированных кабинетах медучреждений по стране на бесплатной основе проведено обрезание 33144 мальчикам. Обряд обрезания в медучреждениях независимо от возраста ребенка проводится сейчас бесплатно.

Он выразил сожаление, что до сих пор находятся родители, которые проводят обряд обрезания дома, его делают специальные народные врачеватели, что часто приводит к непредсказуемым последствиям, в том числе заражению инфекционными заболеваниями.