Папа Римский прибыл в аэропорт Таллина, где его встретила президент Эстонии

Папа Римский Франциск и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в президентском дворце в Таллине. 25 сентября 2018

Папа Римский Франциск и президент Эстонии Керсти Кальюлайд в президентском дворце в Таллине. 25 сентября 2018

ТАЛЛИН, 25 сен — РИА Новости. Папа Римский Франциск, завершая апостольский визит в страны Балтии, прибыл во вторник в аэропорт Таллина, где его встретила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По красной дорожке с почетным караулом Франциск проследовал в здание аэропорта, где его встретил детский хор, исполнивший религиозную песню "Mu süda, ärka üles". Франциск поприветствовал каждого из участников хора и вместе с Керсти Кальюлайд отправился в президентский дворец.

Франциск стал вторым Папой Римским, который приезжает в Эстонию, в сентябре 1993 года республику посетил Иоанн Павел II. Эстонское телевидение вело прямую трансляцию прибытия папы в Таллин.

В президентском дворце в таллинском парке Кадриорг пройдет его встреча с президентом Эстонии, членами правительства, представителями общественности и дипломатического корпуса.

Затем состоится экуменическая встреча с молодежью различных христианских направлений в церкви Каарли, обед в монастыре Святой. Биргитты, встреча с сотрудниками Дел церковного милосердия в кафедральном соборе Святых апостолов Петра и Павла. Кульминацией визита станет Святая Месса, которую Папа проведет на площади Свободы в центре Таллина. Вечером самолет понтифика покинет Таллинский аэропорт и возьмет курс на Рим.