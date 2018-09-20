Муфтий: угроза распространения терроризма из Сирии в Европу и СНГ реальна

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018

Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун во время встречи с межконфессиональной делегацией религиозных деятелей из России в Дамаске. 5 февраля 2018

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун предупредил об угрозе распространения террористических сетей из Сирии в соседние страны, Европу и СНГ.

Хассун в среду встретился с главой Совета муфтиев России (СМР) Равилем Гайнутдином в его резиденции в Московской соборной мечети, сообщила пресс-служба СМР.

"Из центра российского ислама — Московской Соборной мечети — я хотел бы обратиться к российскому руководству, мусульманской умме России и других стран. Есть большая вероятность угрозы распространения террористических сетей из Сирии в соседние страны, Европу, СНГ. Только сплотившись вокруг своих лидеров и работая совместно, мы сможем предотвратить отравление умов разрушительными идеями терроризма и экстремизма", — заявил Ахмад Хассун, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По словам муфтия, сирийский народ высоко ценит роль России в деле освобождения Сирии от террористов и иностранных наемников.

"Без российского вмешательства сегодняшней победы, возвращения сирийских беженцев в свои дома, возвращения нормальной жизни было бы невозможно. Особо подчеркну, что участие России в решении сирийского кризиса оценивается не региональными, в отличие от других, а международными масштабами", — заявил Хассун.

В свою очередь глава СМР выразил надежду, что в ближайшее время те очаги в Сирии, где ещё есть боевики, также будут очищены от терроризма и на территории страны воцарится мир. "Я считаю, что победа над террористами в Сирии — это победа добра над злом. И надеемся, что общими усилиями и по воле Всевышнего Аллаха мы сможем вернуть мир на все конфликтные земли", — сказал Равиль Гайнутдин.

Во время встречи духовные лидеры совершили заупокойную молитву по погибшим 17 сентября у берегов Сирии российским военнослужащим, которые возвращались на авиабазу Хмеймим на самолете Ил-20.