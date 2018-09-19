Муфтий Сирии расскажет жителям ХМАО об опасностях терроризма

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Верховный муфтий Сирии Ахмад Бадреддин Хассун намерен в среду вечером посетить Ханты-Мансийск и поговорить с местными жителями об опасностях международного терроризма.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) проживает, в том числе, большая мусульманская община.

"Мы сегодня вечером отправимся в Ханты-Мансийск. Я знаю, что там проживают люди разных национальностей и конфессий. Я хотел бы в своем выступлении в Ханты-Мансийске сказать гражданам о том, что то, что на самом деле происходило на территории Сирийской Арабской Республики, это был международный террор, и чтобы они не допустили в будущем такого террора на своей территории, на территории Российской Федерации", — сказал муфтий журналистам после встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальи Комаровой в представительстве ХМАО в Москве.

Ранее Комарова посетила Сирию, и в этот раз муфтий этой страны наносит ответный визит. Он отметил, что "террор, когда проникает на территорию любого государства, уничтожает его морально, экономически, материально".

Муфтий Сирии также обратил внимание на тот факт, что Россия за свою историю никогда не занималась колониальной политикой и "не оккупировала другие страны". "Даже когда в свое время Советский Союз был в Афганистане, они там строили Афганистан, а как только СССР ушел оттуда, то те, кто пришли после него, уничтожили эту страну", — сказал муфтий.

И сегодня, добавил он, российские солдаты участвуют в восстановлении мира в Сирии. "Те российские солдаты, которые погибли позавчера, и другие солдаты, которые погибли на нашей территории, в том числе пилот Олег Пешков, они все приехали в Сирию для того, чтобы создать мир на нашей территории", — сказал Ахмад Хассун.