В РПЦ заявили о готовности к диалогу с Константинополем

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Алексей Михеев. Русская православная церковь готова к диалогу с Константинополем, пока не сделаны "непоправимые шаги", ее позицию по ситуации с церковью на Украине огласят в пятницу после экстренного заседания Священного синода, рассказал в интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что внеочередное заседание Священного синода РПЦ состоится в московском Свято-Даниловом монастыре в пятницу, на нем будут обсуждаться разногласия, возникшие с Константинопольским патриархатом по поводу возможной автокефалии Украинской церкви и назначения патриархом Варфоломеем своих экзархов на Украине.

"Мы слышим довольно странные комментарии из Константинополя в последние дни. Эти комментарии подчас никак не коррелируют с шагами, которые уже сделаны. Например, когда представитель Вселенского патриархата говорит о возможности решить все мирным путем, ни в коей мере не провоцируя раскол, не очень понятно, почему тогда совершаются прямые нарушения канонов. И почему Константинопольский патриархат думает, что не последует реакции со стороны Русской церкви? Однозначно, последует", — заявил Легойда.

По его словам, о прохождении точки невозврата можно говорить, только когда будут совершены действия. "Но мы не видим и реакции на заявление Священного Синода Русской церкви от 8 сентября. Это никак не способствует умиротворению ситуации. Сегодня пройдет внеочередное заседание нашего Синода. Подождем его решений", — сказал собеседник агентства.

Легойда отметил, что его удивляет позиция Константинопольского патриархата, который заявил о письме патриарха Дионисия Второго от 1686 года, якобы передававшего Киевскую митрополию во временное управление московскому патриарху. "Единственным "аргументом" из всего, что я слышал и что касалось тех событий, являлся тот, что киевский митрополит должен поминать патриарха Константинополя. Но это же символическое выражение, дань уважения, порядок чести, если угодно. Поминовение предстоятелей других церквей не является указанием на их власть. Но даже если допустить, что это так – хотя это не так, то в подобных вопросах каноническое право говорит о сроке давности. Он составляет 30 лет. Но не 300 же", — отметил представитель РПЦ.

По его мнению, "что бы ни говорили алармисты, какие бы телеграм-каналы что бы ни вбрасывали, дескать, чуть ли не половина духовенства УПЦ спит и видит автокефалию – это не так". "Украинская паства любит и чтит своего предстоятеля – блаженнейшего митрополита Онуфрия, любит и чтит своего патриарха – святейшего Кирилла. И она не ждет никакой автокефалии", — подчеркнул Легойда.

Он опасается, что если будет претворена в жизнь линия с легализацией раскола, то с очень высокой долей вероятности это приведет к обострению ситуации на Украине.

"Потому что в ситуации, когда раскольники никем не признаются, только за четыре года более 40 храмов уже отобраны у канонической церкви. А если возникает структура, которая получит некий мандат от Константинополя и начнет официально претендовать на все православные храмы на Украине, к чему это приведет? Что бы ни писали псевдоаналитики о яростном желании всех верующих обрести тотчас автокефалию, мы знаем, что настроения другие. И люди храмы не отдадут. Не предадут свою веру и церковь", — сказал Легойда.

"Что если возникнет некая Киевская митрополия — в подчинении Константинополя? Как первый шаг… И только потом эта митрополия получит автокефалию. Но ведь это "потом" – может растянуться на годы. Или века", — добавил представитель РПЦ.

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.