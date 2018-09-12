МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу.

"Единогласно и единодушно поддержать позицию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и священного синода Русской православной церкви, выраженную в официальном заявлении от 8 сентября 2018 года, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона — "экзархами" Константинопольского патриархата в город Киев", — говорится в заявлении синода БПЦ, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Иерархи синода Белорусской церкви выразили протест против этого шага Константинопольского патриархата, поскольку он "представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства".

"Призвать духовенство и паству Белорусского экзархата возносить сугубые молитвы ко Господу о скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы, а также о благостоянии Украинской православной церкви и утверждении мира на земле Украины", — отмечается в заявлении.

Кроме того, синод БПЦ выразил всестороннюю поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей пастве УПЦ.

Синод также постановил "свидетельствовать о неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской православной церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели".

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич предложил созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей после решения патриарха Константинопольского Варфоломея по автокефалии.