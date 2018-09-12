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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Синод БПЦ: патриарх Варфоломей подрывает основы межправославного мира

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фотоПатриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу.

Президент Украины Петр Порошенко во время визита к Патриарху Константинопольскому Варфоломею. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Действия Константинополя угрожают единству православия, заявил Синод РПЦ

"Единогласно и единодушно поддержать позицию святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и священного синода Русской православной церкви, выраженную в официальном заявлении от 8 сентября 2018 года, в связи с назначением двух иерархов Константинопольского патриархата — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона — "экзархами" Константинопольского патриархата в город Киев", — говорится в заявлении синода БПЦ, опубликованном на сайте Московского патриархата.

Иерархи синода Белорусской церкви выразили протест против этого шага Константинопольского патриархата, поскольку он "представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства".

"Призвать духовенство и паству Белорусского экзархата возносить сугубые молитвы ко Господу о скорейшем уврачевании и преодолении сложившейся ситуации, о вразумлении и покаянии тех, кто провоцирует церковные нестроения и расколы, а также о благостоянии Украинской православной церкви и утверждении мира на земле Украины", — отмечается в заявлении.

Кроме того, синод БПЦ выразил всестороннюю поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и всей пастве УПЦ.

Вселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I . Архивное фото
© AFP 2018 / Ozan Kose
В УПЦ призвали созвать Собор из всех патриархов

Синод также постановил "свидетельствовать о неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской православной церкви, объемлющей своим попечением историческую Русь, духовно рожденную в Киевской крещальной купели".

В минувшую пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.

Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерей Николай Данилевич предложил созвать Собор из предстоятелей поместных православных церквей после решения патриарха Константинопольского Варфоломея по автокефалии.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Трамп Всемогущий
В Украине, вместе с другими церквями, появится Независимая Каноническая Украинская православная Церковь, без приставок МП или КП. Никто УПЦ МП не будет закрывать, выгонят из государственной лавры, только и всего. Москва конечно понимает, что верующие естественно перейдут в украинскую автокефалию, а с ними и служители, поэтому нервничает. Вопрос решен!
15:30
12.09.2018
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Alex 1980
Игры престолов какие то. Прав был Владимир Ильич Ленин...
15:27
12.09.2018
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Загадочный Маяк
зачем про попов по 10 раз в день тут публиковать статьи? Делят они сферы влияния, прибыли свои...
15:07
12.09.2018
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Трамп Всемогущий
Загадочный Маяк, Без Украины и ее православных в составе МП, РФ по факту становится мусульманским государством.
15:25
12.09.2018
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