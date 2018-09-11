Садовничий рассказал, почему важно построить главный военный храм

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" отвечает чаяниям и настроениям россиян, заявил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

Он отметил, что история государства российского неразрывно связана памятью народа о своих воинах-защитниках, поэтому по всей стране сооружено множество памятников и храмов, куда люди, потомки приходили поклониться защитникам и вспомнить историю своего государства.

"Идея построить храм в парке "Патриот" очень отвечает этим веяниям народа, настроениям, поскольку в замечательном парке, который себя уже так хорошо зарекомендовал, будет сооружен храм, который будет посвящен и воинам-защитникам и станет центром воспитания", — сказал Садовничий журналистам.

Он подчеркнул, что это будет не просто храм, а воспитательный центр, который будет служить мощным стимулом для молодежи изучать историю своей родины.

"Строительство храма одобрено святейшим патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, генералом армии Сергеем Шойгу, и люди начинают собирать средства. Храм будет построен на народные деньги и, думаю, что это будет еще один очень достойный памятник нашей истории, который будет отражать мощь, могущество нашего государства, нашей армии и служить воспитательным целям", — сказал академик.

"Очень своевременно, и я уверен, что пройдет десять-двадцать лет, и люди будут благодарить его создателей за то, что он существует и служит великой, светлой цели", — продолжил он.

Садовничий вспомнил период восстановления храма Святой Великомученицы Татьяны московского университета. "Это тоже было поворотное время — 90-е годы, когда было принято решение восстановить этот храм. Были разные точки зрения, но храм служит духовным центром воспитания молодежи", — заключил ректор.