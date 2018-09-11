Садовничий рассказал, почему важно построить главный военный храм

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Строительство главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" отвечает чаяниям и настроениям россиян, заявил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.
"Идея построить храм в парке "Патриот" очень отвечает этим веяниям народа, настроениям, поскольку в замечательном парке, который себя уже так хорошо зарекомендовал, будет сооружен храм, который будет посвящен и воинам-защитникам и станет центром воспитания", — сказал Садовничий журналистам.
Он подчеркнул, что это будет не просто храм, а воспитательный центр, который будет служить мощным стимулом для молодежи изучать историю своей родины.
"Очень своевременно, и я уверен, что пройдет десять-двадцать лет, и люди будут благодарить его создателей за то, что он существует и служит великой, светлой цели", — продолжил он.
Садовничий вспомнил период восстановления храма Святой Великомученицы Татьяны московского университета. "Это тоже было поворотное время — 90-е годы, когда было принято решение восстановить этот храм. Были разные точки зрения, но храм служит духовным центром воспитания молодежи", — заключил ректор.