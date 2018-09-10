Русская зарубежная церковь осудила действия Константинополя

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Архиерейский Синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) возмущен решением Константинопольского патриарха Варфоломея назначить в Киев своих экзархов, предупреждает об угрозе единству мирового православия и призывает верующих всех поместных церквей к молитве о мире на Украине, об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦЗ.

"Выражаем свое глубокое возмущение вопиющим нарушением священных канонов Константинопольской православной церковью. Решение священноначалия последней о направлении своих "экзархов" на каноническую территорию Украинской православной церкви без согласования этого вопроса со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием является весьма грубым и беспрецедентным вторжением одной церкви на чужую каноническую территорию, имеющую свою собственную поместную церковь, которая одна и отвечает за православную паству в этой стране", — говорится в заявлении.

По мнению архиереев РПЦЗ, такой шаг патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей ставит под угрозу единство православия. "В связи с этим мы призываем клир и паству Русской зарубежной и других православных церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви", — отмечается в заявлении.

Иерархи Русской зарубежной церкви пожелали митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, епископату и всем верующим УПЦ терпения и помощи Божией.

В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.