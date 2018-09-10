Русская зарубежная церковь осудила действия Константинополя

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Архиерейский Синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) возмущен решением Константинопольского патриарха Варфоломея назначить в Киев своих экзархов, предупреждает об угрозе единству мирового православия и призывает верующих всех поместных церквей к молитве о мире на Украине, об этом говорится в заявлении синода, опубликованном на сайте РПЦЗ.
По мнению архиереев РПЦЗ, такой шаг патриарха Варфоломея и его собратьев-архипастырей ставит под угрозу единство православия. "В связи с этим мы призываем клир и паству Русской зарубежной и других православных церквей к усугублению святых и горячих молитв о мире на Украине, а также и к безоговорочному противостоянию тому злу, которое окружает наших гонимых братьев и сестер, чад Украинской православной церкви", — отмечается в заявлении.
В пятницу Константинопольский патриархат сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат разорвет евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом в случае дарования им автокефалии Украинской церкви.