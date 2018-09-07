Вид на Андреевскую церковь и начало Андреевского спуска в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на Андреевскую церковь и начало Андреевского спуска в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Вселенский патриархат направит на Украину двух представителей "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии". Об этом сообщили украинской неканонической церковной структуре.

Накануне в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, на которой стороны обсудили "представляющие взаимный интерес вопросы". Украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию.

Как говорится в сообщении, представителями назначили его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из США и его преосвященство епископа Илариона Эдмонтонского из Канады. Отмечается, что они станут экзархами в Киеве.

В украинской неканонической церковной структуре отметили, что ожидают от назначенных представителей сотрудничества "в подготовке к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине, как это было ранее оговорено".

Не останется без ответа

В Русской православной церкви прокомментировали назначение экзархов в Киеве. Как отметил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков, РПЦ ждет "дополнительных разъяснений от константинопольской иерархии".

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, в свою очередь, выразил надежду, что в Константинополе понимают важность решений по Украине. По его словам, подобные решения могут привести к печальным последствиям. Кроме того, Легойда отметил, что назначение экзархов на Украине не останется без ответа.

Украинский президент Петр Порошенко добивается признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви.

В Епископате Украинской православной церкви неоднократно отмечали, что подобные инициативы могут усугубить раскол в православии и обществе и привести к ограничению ее прав и свобод.