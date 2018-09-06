Митрополит назвал цели создания кафедр теологии в вузах

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Создание кафедр теологий в светских вузах России не преследует каких-то миссионерских целей и не имеет целью "вербовку" студентов в ряды той или иной религиозной традиции, заявил в четверг ректор митрополит Иларион.

Заявление сделано на первом совместном заседании членов научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА).

"Создание кафедр теологии в светских учебных заведениях не преследует каких-то миссионерских целей. Мы не создаем эти кафедры, чтобы вербовать студентов в ряды тех или иных религиозных традиций. Мы, конечно, не возражаем, если это будет происходить, но на индивидуальной основе и исключительно в силу личного выбора человека", — сказал ректор общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, речь идет о необходимости развития теологии, в том числе, "в конфессиональном ключе". Научная специальность "теология" уже принята, и сейчас, сообщил митрополит, разрабатываются три конфессиональных паспорта: православная теология, исламская теология и иудейская теология. По его словам, конфессиональная направленность каждой религиозной традиции будет отражена в соответствующем паспорте.

Митрополит Иларион также остановился на преподавании религиозных дисциплин в школах, отметив, что существует проект расширения преподаваемого в четвертых классах курса ОРКСЭ ("Основы религиозных культур и светской этики"), и, "по мере расширения этого курса, все острее будет вставать вопрос о преподавательских кадрах для этой дисциплины".

"И здесь специалисты, имеющие теологическое образование, будут как никогда востребованы", — добавил архиерей.

По мнению митрополита Илариона, именно содействие президента РФ Владимира Путина во многом помогло утверждению теологии в российских вузах.

"Если бы не его решение, не его вмешательство, причем неоднократное, в этот вопрос, наверное, не были бы приняты те решения, которые приняты и которые позволяют нам развивать эту научную область", — сказал он.

Расширенное совместное заседание совета и общего собрания членов НОТА прошло впервые. В ходе заседания прошло вручение сертификатов членов ассоциации ректорам 20 университетов из разных регионов, реализующих образовательные программы по теологии.

НОТА была создана несколько месяцев назад как открытая межрелигиозная ассоциация, готовая к сотрудничеству с вузами, которые заинтересованы в становлении теологической науки.

Теология была признана научной дисциплиной решением высшей аттестационной комиссии в 2015 году, а в 2016 году созданы диссертационный и экспертный советы. В июне 2017 года состоялась защита первой в России диссертации по новой научной специальности "теология". Ее автор, декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Павел Хондзинский, получил степень кандидата философских наук за диссертацию, посвященную святителю Филарету Московскому.