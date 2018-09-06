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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Москве открылся историко-просветительский центр "Соборная палата"

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© РИА Новости . Сергей ПятаковПортрет патриарха Тихона в Московском епархиальном домеПортрет патриарха Тихона в Московском епархиальном доме
© РИА Новости . Сергей Пятаков

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Историко-культурный и просветительский центр "Соборная палата" открылся в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (ПСТГУ), сообщили в четверг РИА Новости в центре.

В "Соборной палате" будут проходить лекции по истории, богословию и христианской культуре, концерты классической и духовной музыки, а также экскурсии по постоянной экспозиции Московского Епархиального дома.

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© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Московский Епархиальный дом возвели в 1902 году по благословению будущего священномученика митрополита Владимира (Богоявленского) "на благое дело духовного просвещения". В то время Епархиальный дом был центром духовной и культурной жизни Москвы.

В 1917-18 годах в здании Московского Епархиального дома проходил Поместный Собор, который восстановил патриаршество в Русской церкви и избрал патриархом Московским и всей России святителя Тихона. В советские годы Епархиальный дом многократно перестраивался, его облик был изменен до неузнаваемости.

В 2004 году здание возвратили Русской православной церкви, а к 2015 году был полностью восстановлен его первоначальный облик. По благословению патриархов Алексия II и Кирилла, теперь здесь размещается Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

По словам специалиста по организации экскурсионного обслуживания ПСТГУ Андрея Иванова, проект "Соборная палата" — это, прежде всего, возрождение традиций Московского Епархиального дома. "Это широкая просветительская деятельность, которая предполагает проведение концертов, циклов лекций и тематических выставок, ориентированных на широкую аудиторию. Все эти направления будут взаимно дополнять друг друга", — пояснил он.

Тридцатого августа студенты-первокурсники вуза в рамках нового проекта уже прослушали лекцию директора Мемориального научно-просветительского центра "Бутово" Игоря Гарькавого. Частью историко-культурного и просветительского центра ПСТГУ "Соборная палата" станет Музей памяти новомучеников и исповедников Российских, его действующая экспозиция претерпит изменения.

Хумус
© Depositphotos / cook_inspire
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"В части выставочного пространства разместятся постоянные экспозиции, посвященные истории Епархиального дома в Москве, святому патриарху Тихону и подвигу новомучеников, другая часть будет оборудована под временные тематические выставки. К примеру, 24 сентября в рамках Фестиваля культуры Возрождения откроется уже первая. Интерактивная выставка "Эпоха в миниатюре" подарит уникальную возможность познакомиться с миниатюрами рукописных книг времён итальянского Возрождения, оригиналы которых хранятся в знаменитой библиотеке Амброзиана", — сказал Андрей Иванов.

Он добавил, что в ближайшее время желающие всё еще смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по экспозиции музея, которые будут проходить в течение сентября.

Музей открыли в конце 2017 года. Его экспозиция посвящена истории Русской церкви в XX веке, духовной жизни в условиях гонений за веру и подвигу новомучеников — иерархов, священников, монахов и мирян, оставшихся верными Церкви. Экспозиция включает архивные документы и фотографии, поврежденные иконы и литургические предметы, а также личные вещи людей, подвергшихся репрессиям.

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