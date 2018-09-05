Главный военный храм станет комплексом для развития молодежи и капелланов

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Главный храм российских вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот" создается как учебно-воспитательный храмовый комплекс для развития армейской молодежи и научно-методический центр для работающих в войсках священников, сказал журналистам член патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.

Министр обороны Сергей Шойгу во вторник сообщил о планах построить храм к 75-летию Победы.

"Это не просто храм, правильнее будет, наверное, назвать это учебно-воспитательным храмовым комплексом вооруженных сил России… Потребность в его появлении очевидна, поэтому руководством Минобороны России принято такое решение, поддержанное также патриархом Московским и всея Руси Кириллом", — сказал Калинин.

"Для воина очень важно ориентироваться в истории, поэтому очень важно соотношение учебно-воспитательного и духовного пространства", — считает протоиерей.

Он добавил, что это будет, прежде всего, "проект, направленный на воспитание армейской молодежи, и не только солдат, но и младшего офицерского корпуса, которые должны соприкоснуться с историей в наглядном виде".

Калинин привел в пример вдохновляющие на изучение истории батальные полотна Студии военных художников имени Грекова. "Чтобы было наглядно, понятно, прочувствовано молодежью, мы и создаем такой комплекс", — сказал он.

По словам Калинина, комплекс также необходим для развития сотрудничества Русской православной церкви и Вооруженных сил и станет научно-методическим центром для священников, которые служат во всех видах и родах войск.