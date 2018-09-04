Тюремный срок введен в Саудовской Аравии за антирелигиозный веб-контент

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия ввела наказание в виде пяти лет лишения свободы или штрафа в 3 миллиона риалов (800 тысяч долларов) за угрожающий общественности онлайн-контент, сообщает генпрокуратура страны.

"Наказание в виде тюремного заключения, не превышающего пять лет, и в виде штрафа не более 3 миллионов риалов, или одного из этих двух наказаний предусматривается каждому человеку, который совершит одно из следующих преступлений в сфере IT", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Ниже перечисляются составы преступлений в сфере IT, за которые вводится эта ответственность: "производство того, что нарушает общественный порядок, (попирает) религиозные ценности, общественную мораль или неприкосновенность частной жизни, либо подготовка, отправка, хранение этого в сети или на компьютере".