РПЦ: решение Константинополя разрешить священникам второй брак неканонично

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Решение Константинопольского патриархата разрешить повторное вступление в брак для своих священнослужителей противоречит церковным канонам и сложившейся практике и будет неодобрительно встречено во всем православном мире, заявили РИА Новости священники Русской православной церкви.

Ранее Священный Синод Константинопольской церкви разрешил представителям духовенства еще раз жениться, в случае если священник овдовел или супруга сама ушла от него. Решение о второбрачии священников Константинопольский патриархат предлагал принять еще в 2016 году на Критском соборе, однако тогда другие поместные православные церкви выступили против этого.

"Противоречит Писанию"

"Конечно, данное решение противоречит многовековой практике и прямому указанию слова Священного Писания, которое предписывает клирику быть "мужем одной жены". Или же не состоящим в браке, "целибатным", — это уже не Писание, а последующая практика", — сказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов. Он также напомнил, что в соответствии с устоявшейся многовековой традицией брак должен иметь место до хиротонии (рукоположения) священника.

"Таково на протяжении, по крайней мере, полутора тысячелетий, установление православной церкви. Какая возникла в Константинопольском патриархате необходимость пересмотра этого установления, я сказать не берусь, поскольку это внутреннее дело Константинопольской патриархии. Но уверен, что оно не поднимет ни ее авторитета во всем православном мире, ни согласия между православными церквями не добавит, ни кадровую проблему, если таковая существует в Константинопольской церкви, решить не поможет", — отметил Козлов.

Комментируя содержание документа, он обратил внимание на то, что в нем речь идет о допустимости второго брака для священнослужителей или овдовевших, или же тех, которых оставила жена. "Но даже если первый случай еще может быть как-то понятно оценен, то в ситуации развода всякий раз дать оценку, кто больше виноват, кто сможет?" – подчеркнул собеседник агентства. По его словам, на примерах разводов мирян можно сделать вывод, что не всегда человек, решившийся подать на развод, в действительности "виноват больше того, кто фактически подвел семью к распадению и своими поступками добился этого шага".

"Поэтому, думаю, что это решение не найдет понимания в полноте вселенского православия", — полагает глава учебного комитета РПЦ.

Кроме того, священник напомнил, что вопрос о женатом епископате и второбрачии клириков ранее поднимался и в истории Русской церкви: обновленцами в послереволюционный период.

"И, кстати, это был один из важных факторов, по которому полнота церковного народа оценивала те новации, которые предлагались обновленцами. Я не хочу проводить параллелей, но я не могу увидеть здесь некоторой аналогии с тем, что происходило почти 100 лет назад", — добавил он.

Протоиерей Максим Козлов выразил надежду, что указанное "решение Синода, выражаясь современным языком Константинопольской патриархии, не будет "имплементировано".

"Афон возмутится"

Экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М.В. Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский также отметил, что в России священники восприняли это решение Константинополя как нарушение всех постановлений церковных соборов и указаний самих апостолов. По мнению Вигилянского, оно "как бы толкает священнослужителей на новое вступление в брак".

Отец Владимир признался, что ранее ему доводилось иногда слышать о таких решениях архиереев, но чаще всего – по отношению к дьяконам (низшей степени священства) и в виде исключения, в каком-то конкретном случае.

"Тогда они (архиереи) брали на себя, можно сказать, это отклонение от канонического права: там уже архиерей будет отвечать перед Богом. Но когда такое принимается для всех священнослужителей как правило — это, конечно, толкает на нарушение и других… Это должно было быть решение, по крайней мере, Собора, но не Синода. Потому что это очень серьезный, важный вопрос. Мало того, Вселенский патриархат, конечно, здесь столкнется с очень большим сопротивлением монастырей Афона. И это такое "окно Овертона" даже для своей епархии", — сказал Вигилянский.