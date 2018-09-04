УПЦ: Константинополь не может дать автокефалию без ее ратификации церквами

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Константинопольской патриархат не может единолично даровать автокефалию Украинской церкви без ратификации этого решения всеми поместными православными церквями, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Украинской православной церкви протоиерей Николай Данилевич.

"Автокефалия предоставляется с согласия всех поместных православных церквей, и это логично. Если Константинополь примет какое-либо решение, то его должны признать все поместные православные церкви. Нужна, скажем так, ратификация всеми поместными православными церквями. Поэтому нет смысла одной Церкви принимать какое-либо решение, зная заранее, что другие Церкви его могут не признать. Это глупо", — сказал Данилевич в комментарии, размещенном в видеоблоге УПЦ в YouTube.

Говоря о системе принятия решений в православном мире, он отметил, что она отличается от той, которая принята в Католической церкви.

"Константинопольский патриарх является первым в диптихе (исторический "порядок чести", порядок упоминания всех церквей – ред.), но не является папой Римским для нас. В Католической церкви папа Римский все решает один, и с его решениями все соглашаются. У нас — не вертикальная система принятия решений, а горизонтальная. Поэтому любые решения должны быть согласованы со всеми поместными церквами, иначе это может повлечь определенные разделения вплоть до прекращения евхаристического общения", — пояснил священник.

Поэтому предоставление Томоса (указа) об автокефалии, добавил он, само по себе не решает всех вопросов. По словам Данилевича, позиция Украинской православной церкви заключается в том, что "нужно найти внутреннее единство", а для этого, конечно, необходимо соблюдать церковные каноны.

"Ключ к решению украинской церковной проблемы находится не в Константинополе и не в Москве, он находится в Украине и, в частности, в Киеве. Почему? Потому что сама проблема возникла не в Константинополе и не в Москве — проблема возникла здесь. Решение должно быть принято здесь, примирение должно быть здесь. Мы видим, с какой агрессией захватывались наши храмы на западе Украины, примерно 40 храмов было захвачено. Мы знаем, как люди относятся друг к другу, — и это проблема, из-за чего мы сейчас не делаем каких-то шагов, которые бы привели к разделениям внутри самой Церкви", — добавил представитель УПЦ.

На прошлой неделе в Стамбуле состоялась встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем. После встречи журналисты задали вопрос участнику переговоров со стороны Константинопольской православной церкви митрополиту Галльскому Эммануилу о том, обсуждалась ли тема с церковью на Украине, автокефалии которой добиваются украинские власти. Митрополит ответил, что Константинопольский патриархат стремится объединить, а не расколоть мировое православие. При этом украинские СМИ сообщили, что якобы Варфоломей уведомил о решении Константинополя предоставить церкви на Украине автокефалию. В УПЦ МП заявили, что это ложная информация, которая искажает слова Эммануила. В своей речи митрополит Эммануил никак не сообщал о том, будто Константинопольский патриархат принял решение предоставить автокефалию церкви на Украине, подчеркнули в УПЦ.

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Ранее он заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную часть геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.