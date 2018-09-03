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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл напомнил о том, как Русь "не преклонила колена" после унии

(обновлено: 17:42 03.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей СтефановПатриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха в Стамбуле. 31 августа 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в резиденцию Константинопольского патриарха в Стамбуле. 31 августа 2018
© РИА Новости / Сергей Стефанов

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил в проповеди об обстоятельствах принятия Константинополем в XV веке унии с католической церковью и твердой решимости духовенства и всех верующих на Руси сохранить православие, и заявил, что и сегодня попытки "оторвать православную Украину от Русской церкви" успехом не увенчаются.

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея I в Стамбуле. 31 августа 2018
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Патриарх Кирилл раскрыл детали встречи с Варфоломеем
По словам патриарха, в XV веке православную церковь постигли тяжелые испытания: "в 1439 году император православной Византии вместе с патриархом Константинопольским принимают решение воссоединиться с Католической церковью, то есть, по сути, принять католичество". Константинопольский патриарх отправился в итальянский город Феррару, чтобы подписать на Соборе унию. 

В то время Константинополь искал защиты от надвигающейся угрозы покорения турками-османами, и "император по чисто прагматическим соображениям, желая опереться на военную мощь Запада, решил принять католичество, воссоединиться с Римом".

"Над Русью сгустились тучи. Законно присланный из Константинополя митрополит Киевский и всея Руси Исидор принимает в Италии унию и в кардинальском облачении, в красной шляпе и красной мантии, входит в город Москву. Он ожидал, что все преклонят пред ним колена, но этого не произошло. Великий князь Василий Васильевич изгоняет Исидора из Москвы, — это изгнание произошло при прямом участии духовенства, которое не приняло ни Исидора, ни унии", — рассказал патриарх.

Тогда же во главе Русской православной церкви стал святитель Московский Иона — первый митрополит, поставленный епископатом РПЦ, и первый предстоятель автокефальной, независимой Русской церкви, употребивший очень много усилий для сохранения церковного единства на Руси. В свою очередь Исидор, изгнанный из Москвы и поддержанный константинопольским патриархом, поселился в западных областях, которые по-прежнему сохраняли верность Москве и митрополиту Московскому и всея Руси. 

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. 18 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Костин
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Через несколько лет, продолжил патриарх Кирилл, усилиями князя Литовского, по прямому указанию папы Каллиста, западные епархии Русской церкви отторгаются от Москвы силой. Какие-то из них принимают унию, какие-то остаются православными, но им запрещено поминать имя митрополита Московского и всея Руси. 

"Мы знаем, какой трудной была история западных русских епархий, находившихся на территории нынешних Литвы, Белоруссии, Украины, как непросто было сопротивляться политическому давлению, но, тем не менее, духовная связь всегда сохранялась. А когда при государе Алексее Михайловиче, усилиями патриарха Московского и всея Руси Никона в 1654 году происходит воссоединение Украины с Россией, наши братья, отторгнутые тяжкими историческими обстоятельствами, вновь входят в общение с градом Москвой", — сказал глава РПЦ.

В 1686 году, напомнил он, Константинопольский патриарх Дионисий передает святителю Московскому все права на юрисдикцию над Украинской землей. "Так произошло не только политическое воссоединение Украины с Россией — произошло объединение церковное, восстановление единства Русской православной церкви, и какое же огромное значение имело это событие для спасения православия в западных и юго-западных епархиях!" — заявил предстоятель.

По его словам, сегодня, "когда идут разговоры о том, что нужно снова оторвать православную Украину от Русской церкви, ничего нового не происходит". 

"Это уже было в те времена, о которых мы только что говорили. Но ведь ничего не получилось, — и не потому, что некие политические силы так предопределили, а потому что духовное единство Святой Руси разорвать невозможно. А если когда-то это произойдет — сохрани Бог! — то неизвестно, что произойдет вообще с православной церковью. Потому что духовное единство Святой Руси удерживает многих от поклонения злу, и мы должны всеми силами беречь это единство, укреплять его", — заключил патриарх Кирилл.

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