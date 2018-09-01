"Украина все же получила независимую церковь". Что еще выдумали в Киеве

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. От встречи патриарха Кирилла и патриарха Варфоломея ожидали немало сенсаций. О них заговорили на Украине — местные СМИ сообщили о "полном поражении Москвы" и том, что "украинской церкви автокефалию обязательно даруют". Так ли это на самом деле?
Открытая часть встречи длилась 15 минут. На ней патриарх Кирилл напомнил своему визави об ответственности за единство мирового православия. А патриарх Варфоломей отметил, что "диалог — это путь, который нам указан самим Богом". Далее переговоры продолжились за закрытыми дверями. В комнате помимо предстоятелей церквей остались лишь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Галльский Эммануил.
Один из участников встречи, митрополит Иларион, дипломатично заверил потом журналистов, что беседа была весьма искренней. "Мы уехали из Константинополя со светлыми чувствами с очень хорошим настроением", — заметил он.
"Мы хотим не создавать еще один раскол, а объединить церкви", — заявил он подловившим его у выхода из переговорной комнаты греческим журналистам.
Но что это значит? По версии украинских СМИ, смысл это фразы в том, что вопрос об автокефалии решен. А патриарха Кирилла, мол, "просто поставили перед фактом" — Константинополь будет гнуть свою линию, несмотря на все "происки Москвы".
"Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, был вопрос о ситуации на Украине. Как вы знаете, раскол в этой стране существует более 25 лет, и Вселенский патриархат принял решение исследовать все варианты предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Это решение (рассмотреть вопрос. — Прим. ред.) было принято в апреле, и мы уже его обсуждаем, и об этом также было сообщено патриарху Кириллу во время его сегодняшнего визита".
Все по-прежнему
Вот как оценили "сенсационное" высказывание греческого митрополита в Русской православной церкви. "Я думаю, что это очень трезвая позиция", — полагает митрополит Иларион.
У русской церкви, как и у константинопольской, своя позиция по украинскому вопросу. "Эту позицию мы никогда не скрывали, мы ее публиковали, как и Константинопольский патриархат — свою. Ничего принципиально нового мы друг другу сказать не могли. Но очень важно, что вот эта встреча дала возможность обменяться информацией и, что называется, сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает одну информацию, другая сторона владеет другой информацией", — сказал он.
Он уверен, что "никаких подвижек" в вопросе об автокефалии нет. А встречи, подобные той, что состоялась в Стамбуле, "могут повторяться неоднократно".
"Нельзя обмануть"
Еще одним поводом для ликования сторонников украинской автокефалии стала информация о том, что патриарх Кирилл отказался от обеда, предложенного ему константинопольской стороной. Мол, настолько провальными были для него переговоры.
По его словам, встреча в Стамбуле "прошла действительно в очень братской атмосфере". "Я находился рядом и видел выражения лиц и глаза двух предстоятелей, которые невозможно обмануть", — отметил он. "Не нужно искать черную кошку в комнате, где ее нет", — добавил представитель русской церкви.
Не надо искать и каких-то тайных договоренностей между патриархами, уверяют в РПЦ.
Он не исключил, что синоды двух церквей в дальнейшем могут принять какие-либо решения на основе встречи патриархов. Но пока об этом "говорить рано". Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся "очень плодотворный обмен мнениями".