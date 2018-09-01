"Украина все же получила независимую церковь". Что еще выдумали в Киеве

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. От встречи патриарха Кирилла и патриарха Варфоломея ожидали немало сенсаций. О них заговорили на Украине — местные СМИ сообщили о "полном поражении Москвы" и том, что "украинской церкви автокефалию обязательно даруют". Так ли это на самом деле?

Открытая часть встречи длилась 15 минут. На ней патриарх Кирилл напомнил своему визави об ответственности за единство мирового православия. А патриарх Варфоломей отметил, что "диалог — это путь, который нам указан самим Богом". Далее переговоры продолжились за закрытыми дверями. В комнате помимо предстоятелей церквей остались лишь глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и митрополит Галльский Эммануил.

Один из участников встречи, митрополит Иларион, дипломатично заверил потом журналистов, что беседа была весьма искренней. "Мы уехали из Константинополя со светлыми чувствами с очень хорошим настроением", — заметил он.

А вот представитель Константинополя, митрополит Эммануил, все же ответил на вопрос, который так всех интересовал: что решили с украинской церковью? Дадут ли ей автокефалию или нет?

"Мы хотим не создавать еще один раскол, а объединить церкви", — заявил он подловившим его у выхода из переговорной комнаты греческим журналистам.

Но что это значит? По версии украинских СМИ, смысл это фразы в том, что вопрос об автокефалии решен. А патриарха Кирилла, мол, "просто поставили перед фактом" — Константинополь будет гнуть свою линию, несмотря на все "происки Москвы".

Казалось бы, митрополит Эммануил попросту "подставил" гостей из России, сделав столь громкое заявление. Но, как известно, одна фраза не показатель. Нужен контекст. Вот что сказал митрополит в интервью одному из греческих телеканалов:

"Одним из главных вопросов, обсуждавшихся на встрече, был вопрос о ситуации на Украине. Как вы знаете, раскол в этой стране существует более 25 лет, и Вселенский патриархат принял решение исследовать все варианты предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Это решение (рассмотреть вопрос. — Прим. ред.) было принято в апреле, и мы уже его обсуждаем, и об этом также было сообщено патриарху Кириллу во время его сегодняшнего визита".

Все по-прежнему

То есть у Константинополя есть намерение положить конец церковному расколу, и решение об этом он принял несколько месяцев назад. Об этом его представители на самом деле говорят уже давно.

Вот как оценили "сенсационное" высказывание греческого митрополита в Русской православной церкви. "Я думаю, что это очень трезвая позиция", — полагает митрополит Иларион.

У русской церкви, как и у константинопольской, своя позиция по украинскому вопросу. "Эту позицию мы никогда не скрывали, мы ее публиковали, как и Константинопольский патриархат — свою. Ничего принципиально нового мы друг другу сказать не могли. Но очень важно, что вот эта встреча дала возможность обменяться информацией и, что называется, сверить часы. Ведь очень часто какая-то сторона получает одну информацию, другая сторона владеет другой информацией", — сказал он.

"Это ситуация, когда люди пытаются любой факт интерпретировать в свою пользу. На самом деле украинские националисты ждали по итогам этой встречи заявления о том, что Константинопольский патриархат признает автокефалию церкви на Украине. Но этого не произошло. И они пытаются из любой мелочи раздуть слона. В частности, из заявления митрополита Эммануила, которое представляет собой констатацию факта и было понятно всем. Ничего нового в этом заявлении нет", — отмечает политолог Аркадий Малер.

Он уверен, что "никаких подвижек" в вопросе об автокефалии нет. А встречи, подобные той, что состоялась в Стамбуле, "могут повторяться неоднократно".

"Нельзя обмануть"

Еще одним поводом для ликования сторонников украинской автокефалии стала информация о том, что патриарх Кирилл отказался от обеда, предложенного ему константинопольской стороной. Мол, настолько провальными были для него переговоры.

"Я думаю, что итоги состоявшейся плодотворной братской встречи не имеет смысла оценивать по тому, был ли по ее результатам обед или нет. Наши гостеприимные хозяева предложили обед для сопровождающей делегации, угостили всех кофе. Все было очень радушно и гостеприимно", — уверяет глава пресс-службы патриарха московского иерей Александр Волков.

По его словам, встреча в Стамбуле "прошла действительно в очень братской атмосфере". "Я находился рядом и видел выражения лиц и глаза двух предстоятелей, которые невозможно обмануть", — отметил он. "Не нужно искать черную кошку в комнате, где ее нет", — добавил представитель русской церкви.

Не надо искать и каких-то тайных договоренностей между патриархами, уверяют в РПЦ.

"Были ли приняты какие-то решения на этой встрече? Я хотел бы сказать вот о чем: два патриарха не могут встретиться и просто принять какие-то решения за свои церкви, потому что каждая православная церковь управляется Собором. Во главе церкви стоит Архиерейский собор, а в период между Архиерейскими соборами церковью управляет Священный синод. И каждый патриарх, естественно, представляя свою церковь, говорит от ее лица. Но решения принимаются не в каком-то кулуарном формате, а на синодах соответствующих церквей", — подчеркнул митрополит Иларион.

Он не исключил, что синоды двух церквей в дальнейшем могут принять какие-либо решения на основе встречи патриархов. Но пока об этом "говорить рано". Самое главное, по мнению представителя РПЦ, то, что состоялся "очень плодотворный обмен мнениями".