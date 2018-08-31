Патриарх Кирилл рассказал об итогах переговоров с патриархом Варфоломеем

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Стамбул. 31 августа 2018

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Стамбул. 31 августа 2018

АЭРОПОРТ АТАТЮРК (Стамбул), 31 авг — РИА Новости. Итоги переговоров патриарха Московского Кирилла и патриарха Константинопольского Варфоломея не несут ничего такого, что произвело бы "взрыв в сознании", разговор получился очень правильный, заявил предстоятель Русской церкви.

"Мы обсуждали все вопросы, которые нас волнуют. Но еще раз хочу сказать, что это была братская беседа, и я без согласования с его святейшеством (патриархом Варфоломеем) не хотел бы посвящать вас в детали. Хотя ничего секретного там не было. И ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании,… ничего этого не было. Разговор был очень правильный", — сказал патриарх, отвечая на вопрос, обсуждалась ли на встрече тема "украинской автокефалии".

Патриарх Кирилл рассказал, что с предстоятелем Константинопольской церкви они не виделись в течение двух лет — предыдущая встреча состоялась в январе 2016 года в Швейцарии.

"Многое за это время произошло в жизни наших церквей, и ситуация в мире очень поменялась. Поэтому мы в конфиденциальном режиме это обсудили — в таком, хорошем смысле слова, не то что это "тайны за семью печатями", а в том смысле, что это был разговор между двумя братьями", — сказал патриарх.

Он добавил, что кратко "резюме встречи такое: хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера, мы обсудили все те проблемы, которые стоят на повестке дня".

"Надеюсь, что будем и дальше работать вместе для того, чтобы мир становился лучше", — отметил предстоятель РПЦ. При этом он уточнил, что это был "разговор двух глав церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих".

Вместе с тем в официальном Telegram-канале пресс-службы предстоятеля РПЦ написали, что встреча патриархов Кирилла и Варфоломея прошла в резиденции последнего в Стамбуле. Переговоры продолжались почти два с половиной часа. По окончании встречи патриарх Кирилл вышел из патриархии и сказал: "Встреча завершилась. "Все хорошо".