СТАМБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в стамбульском квартале Фанар напомнил об ответственности предстоятелей "за всю Церковь Христову" и за сохранение единства православного мира.
В свою очередь патриарх Варфоломей, открывая встречу, отметил, что рад приветствовать патриарха Кирилла в своей резиденции. "Всякий раз, когда вы приезжаете, для нас это радость, радость обсудить вместе вопросы, представляющие взаимный интерес", — сказал он.
"Мы верим в силу диалога… Диалог — это путь, который нам указан самим Богом", — добавил Варфоломей.
Со своей стороны, говоря о важности диалога, патриарх Кирилл отметил разницу между диалогом, который ведут политики, и диалогом представителей церквей. По словам патриарха, в переговорах, которые ведут политики, каждый отстаивает интересы своей стороны, а в диалоге между церквями главным является основополагающее единство православных христиан, относящихся к "единой святой соборной апостольской церкви".
"И это накладывает на нас определенную ответственность и обязательства, но одновременно дает и силы, и вдохновение для нашего служения", — подчеркнул патриарх Кирилл.