Патриарх Кирилл напомнил Варфоломею о самом важном для православного мира

СТАМБУЛ, 31 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с патриархом Константинопольским Варфоломеем в его резиденции в стамбульском квартале Фанар напомнил об ответственности предстоятелей "за всю Церковь Христову" и за сохранение единства православного мира.

"У меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому православию. Потому что мы несем ответственность за всю Церковь, за все Тело Христово", — сказал патриарх Кирилл, приветствуя предстоятеля Константинопольской церкви.

В свою очередь патриарх Варфоломей, открывая встречу, отметил, что рад приветствовать патриарха Кирилла в своей резиденции. "Всякий раз, когда вы приезжаете, для нас это радость, радость обсудить вместе вопросы, представляющие взаимный интерес", — сказал он.

"Мы верим в силу диалога… Диалог — это путь, который нам указан самим Богом", — добавил Варфоломей.

Он обратил внимание на то, что в этот день в патриаршей резиденции присутствуют многочисленные архиереи, члены Священного Синода Константинопольской церкви, поскольку встреча предстоятелей фактически совпадает с началом собрания епископов Вселенского патриархата, которое продолжается, как правило, несколько дней.

Со своей стороны, говоря о важности диалога, патриарх Кирилл отметил разницу между диалогом, который ведут политики, и диалогом представителей церквей. По словам патриарха, в переговорах, которые ведут политики, каждый отстаивает интересы своей стороны, а в диалоге между церквями главным является основополагающее единство православных христиан, относящихся к "единой святой соборной апостольской церкви".

"И это накладывает на нас определенную ответственность и обязательства, но одновременно дает и силы, и вдохновение для нашего служения", — подчеркнул патриарх Кирилл.