МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Сегодня в Стамбуле состоится встреча патриарха Московского Кирилла с патриархом Константинопольским Варфоломеем, и на ней, по всей видимости, будет обсуждаться вопрос о создании независимой украинской церкви. Об этом давно мечтает официальный Киев и лично Петр Порошенко, который уже несколько месяцев делает громкие заявления на эту тему. Корреспондент РИА Новости выяснил, что думают эксперты о возможных итогах встречи патриархов.

Переговоры двух предстоятелей пройдут утром в резиденции Константинопольского патриарха в стамбульском районе Фанар и, предположительно, продлятся три часа. Каких-либо подробностей повестки дня стороны не обнародовали, ограничившись стандартными формулировками церковной дипломатии.

"На встрече предстоятелей будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес", — заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Между тем, по данным РИА Новости, тема украинской церкви все же будет обсуждаться. Интересно, что на следующий день после переговоров планировалось провести заседание синода Константинопольской православной церкви и, возможно, принять на нем какое-то решение по Украине. Однако синод перенесли на 10-12 октября.

"Думаю, Константинополь это сделал для того, чтобы осмыслить и обсудить более серьезно то, с чем приедет патриарх Кирилл. Сразу после визита какие-то решения синода были бы скоропалительными. Вряд ли это связано с состоянием здоровья патриарха Варфоломея (как пишут некоторые СМИ. — Прим. ред.), недавно он вернулся из паломничества, ездил на Крит и в Македонию", — полагает церковный историк Владислав Петрушко.

По его мнению, синод КПЦ обязан принять какое-то решение по Украине, так как "загнал себя в угол", приняв в апреле к рассмотрению обращение Порошенко и Верховной рады. Хотя сам по себе этот шаг стал "нарушением канонического порядка", ведь вопрос об автокефалии — чисто внутрицерковный.

Вместе с тем Константинопольский патриархат, принимая решение, будет опираться "на те аргументы, которые привезет патриарх Кирилл".

Лавры президента

Какие сценарии рассматривают сейчас на Украине?

Первый: Константинополь предоставляет автокефалию украинской церкви на основании того, что в XVII веке киевская митрополия якобы нелегитимно вошла в состав Московского патриархата. Именно об этом постоянно твердит Порошенко и подконтрольные ему журналисты.

Второй вариант: Константинополь создает на территории Украины фактически новую церковную структуру — подконтрольную ему митрополию — и назначает ее главой своего человека. А со временем "повышает" ее до "автокефальной церкви". В XIX веке так произошло с болгарской и элладской православными церквами.

Оба эти сценария подходят Порошенко, который намеревается во что бы то ни стало добиться того, чего не удалось его предшественникам Леониду Кравчуку и Виктору Ющенко. Ставя на церковь, президент, как уверены многие политологи, пытается продлить свою политическую жизнь в надежде переизбраться в 2019 году. Но не все так просто.

Порошенко нервничает

"Украинские власти и националисты думают, что автокефалию предоставит именно Константинопольский патриархат. Реальность же такова, что Фанар не может это сделать никаким образом. Константинопольская церковь — первая среди равных поместных православных церквей, и она имеет право предоставить автокефалию только какой-то своей части, церкви Северной Греции, например. А каноническая территория других поместных церквей никоим образом ей не подчиняется. Автокефалию украинской церкви способна дать только Русская церковь", — подчеркивает председатель византийского клуба "Катехон" при Институте философии РАН Аркадий Малер.

Как ни странно, уже накануне юбилея Крещения Руси в публичных выступлениях Порошенко по поводу предоставления Константинополем автокефалии украинской церкви заметно поубавилось энтузиазма. Если в апреле-мае, по словам президента, "томос (документ о предоставлении автокефалии. — Прим. ред.) практически получен", то 15 июля "нет никаких оснований считать, что томос у нас в кармане".

А на военном параде в День независимости Украины 24 августа президент вернулся к риторике прошлых лет: власти должны разорвать все связи с "государством-агрессором".

"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви". В устах Порошенко эти слова прозвучали как ультиматум.

Остается загадкой, при чем здесь Ватикан, чей глава давно дистанцировался от этой темы. А вот сама нервозность президента вполне объяснима.

"Думаю, у него есть основания сомневаться в получении автокефалии. По моей информации, ему объяснили, что шансов у такой перспективы — один процент", — говорит директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И в администрации президента, уверяет политолог, сильно нервничают по этому поводу. Теперь там думают о том, "как выкрутиться", когда выяснится, что автокефалию не предоставят.

Статус-кво

Провозглашение автокефалии украинской церкви, по мнению экспертов, приведет к катастрофическим последствиям не только для украинского общества, но и для всего православного мира. Это перекроит все канонические границы поместных церквей.

"С одной стороны, начнется "парад автокефалий", а с другой — кто-то наверняка потребует себе часть той или иной территории. Как минимум, православный мир расколется. Это не нужно никому, и в первую очередь — самому патриарху Варфоломею. Он прекрасно понимает, что, как только произойдет "дарование автокефалии", для остального православного мира он перестанет быть каноническим патриархом. Он сам станет раскольником", — полагает Аркадий Малер.

В константинопольской церкви, отмечает он, достаточно сильны позиции у сторонников автокефалии украинской церкви. Однако все там прекрасно понимают, что это невозможно.

"Будет все как прежде: общие красивые слова, встречи, рукопожатия, письма, благословения и подарки. Но томоса об автокефалии не будет никогда", — уверен эксперт.

Поэтому итогом встречи патриарха Кирилла с патриархом Варфоломеем, по всей видимости, объявят "взаимное признание нынешних канонических границ двух церквей". То есть судьба "незалежной украинской церкви" останется в руках церкви русской.