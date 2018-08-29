РЕК проведет благотворительный вечер по случаю еврейского нового года

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российский еврейский конгресс (РЕК) проведет 6 сентября торжественный прием с участием известных людей, посвященный празднику Рош а-Шана — наступлению нового 5779-го года по еврейскому календарю, собранные на нем средства пойдут на благотворительность, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЕК.

"Собранные средства будут направлены на ключевые благотворительные проекты РЕК: помощь детям из социально незащищенных семей, на помощь пожилым (программы "Сиделки" и "Компаньоны"), на вторую Московскую международную конференцию по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму "Защитим будущее", на памятник поэту Самуилу Маршаку в Москве", — отметили в пресс-службе.

На мероприятии ожидается более 400 гостей — представителей российской деловой и творческой элиты, причем не только евреев. В их числе: музыкант Андрей Макаревич, актер Эммануил Виторган, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущий Леонид Якубович, актер Леонид Каневский, бизнесмен Михаил Фридман и министр абсорбции Израиля Зеев Элькин.

Темой приема РЕК в этом году стал 70-летний юбилей прибытия в СССР первого посла Израиля Голды Меир. "Она была не только первым послом Израиля в Москве, не только единственной женщиной во главе еврейского государства. Она была настоящей матерью нации – любящей, заботливой и непреклонной, всегда готовой брать на себя ответственность за свой народ и свою страну. Ее приезд в СССР в качестве первого посла Израиля стал грандиозным событием в истории и еврейского народа, и Советского Союза, и Израиля, обнаружившего, что советские евреи остались евреями", — обращает внимание президент РЕК Юрий Каннер.