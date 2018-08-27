Делегация РПЦ посетит Северную Корею на 70-летие дипотношений России и КНДР

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Делегация Русской православной церкви примет участие в праздничных мероприятиях в октябре этого года по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече в храме Христа Спасителя с делегацией Православного комитета КНДР.
Предстоятель Русской церкви отметил, что лично он ранее уже бывал и на Севере, и на Юге страны и "очень проникся уважением к корейской культуре, к памятникам корейской истории". Патриарх Кирилл выразил признательность руководству КНДР за постройку в Пхеньяне православного храма в честь Святой Троицы, который, по его словам, стал "символом российско-корейской дружбы" и сегодня является украшением столицы КНДР. Патриарх напомнил, что посещал этот храм в 2002 году.
"Замечательно, что этот храм посвящен Святой Троице. Троица — это выражение идеи единства, и единство корейского народа, объединение страны является мечтой вашего народа. И будем молиться Богу Троицы, чтобы божественной силой, в ответ на человеческие труды и мудрые человеческие действия, единство вашего народа было восстановлено", — сказал патриарх.
Кроме того, патриарх Кирилл сообщил, что накануне лично рукоположил в священнический сан иерея Владимира Чжана и во вторник, на праздник Успения Божией Матери, совершит еще одно рукоположение священника из КНДР. Последние два года четверо студентов из Северной Кореи обучались в Хабаровской духовной семинарии. Дьяконы Василий Хван, Павел Пак и Георгий Юн также присутствовали на встрече с патриархом.
"Полагаю, что с появлением духовенства в Северной Корее будут удовлетворяться нужды православных верующих", — сказал предстоятель РПЦ.