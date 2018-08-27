Представитель РПЦ назвал "саботажем" работы по восстановлению Соловков

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Первый зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков охарактеризовал ход работ по сохранению и развитию Соловецкого архипелага как "саботаж" принятых ранее решений на высшем уровне, выразив надежду, что "в ближайшие месяц-два-три" ситуация изменится в лучшую сторону.

Двадцатого августа на совещании по возрождению Соловков патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главной проблемой Соловков остается "отсутствие комплексного подхода к сохранению и развитию духовного, культурного и природного наследия архипелага". Предстоятель РПЦ, в частности, констатировал, что "до сих пор не выработан алгоритм, который может быть использован для скорейшего завершения реставрационных работ и благоустройства поселка". Патриарх выразил мнение, что "если двигаться такими темпами, как сейчас, то для решения задачи потребуется более 40 лет".

"Воз и ныне там"

Выступая в эфире телеканала "Спас", член Общественной палаты РФ Александр Щипков напомнил, что еще летом 2012 года президент России Владимир Путин подписал поручение о "разработке и реализации комплекса организационных, финансовых и иных необходимых мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага" с включением их в соответствующую государственную программу РФ.

"В 2012 году президент дает толчок и подписывает поручение. В 2014 году, в 2016 году ничего не делается практически. Главное, что нет единого органа, который мог бы координировать деятельность разных министерств и ведомств для восстановления всего архипелага, в том числе и монастыря, — это же огромнейшая работа. <…> Если смотреть на все эти события с 2012 по 2017 год, то другого термина, как саботаж, я подобрать не могу. Это моя личная точка зрения, как православного гражданина России", — сказал Щипков.

В частности, он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно на протяжении шести последних лет ставила вопрос о придании всему Соловецкому архипелагу статуса религиозно-исторического места. Однако, по его словам, "воз и ныне там: ничего не сделано".

Щипков отметил, что значение Соловков для страны "гигантское, колоссальное", и необходимо сделать все, чтобы сохранить архипелаг. "Я много раз принимал участие в заседаниях всевозможных комиссий, посвященных Соловкам… Поэтому другого слова, как саботаж, я подобрать не могу", — подчеркнул он.

"Работать С ЮНЕСКО"

В апреле 2018 года указом президента РФ был создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который возглавил директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков. По мнению Щипкова, данный факт также не случаен.

"Михаил Фрадков – человек с огромным практическим опытом работы в правительстве, в разведке, бывший премьер. Он и управленец, и силовик, и человек очень жесткого характера. Он восстановил практически разрушенный институт РИСИ", — отметил замглавы синодального отдела.

Щипков также призвал "энергично работать с ЮНЕСКО" в деле восстановления Соловков, заметив, что традиционно указанная организация "работает очень медленно". "Она работает настолько медленно, что тормозит развитие и реставрацию многих памятников, не только в России, но и в других странах. Но в ЮНЕСКО есть наш представитель, это дипломатическая работа. И если ЮНЕСКО не шевелится, значит, не шевелится наш представитель. <…> Но мы не можем отказаться от сотрудничества с ЮНЕСКО — с ними надо работать, и достаточно энергично", — заявил он.

Представитель РПЦ призвал понаблюдать, какие выводы будут сделаны после прошедшего с участием патриарха и представителей власти совещания на Соловках. "Мы это увидим в ближайшие месяц-два-три", — считает он.

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов общей площадью более 300 квадратных километров. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Архипелаг в 1992 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995-м — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.