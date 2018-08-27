РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Представитель РПЦ назвал "саботажем" работы по восстановлению Соловков

(обновлено: 15:41 27.08.2018)
0601
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкСоловецкий архипелагСоловецкий архипелаг
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Первый зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков охарактеризовал ход работ по сохранению и развитию Соловецкого архипелага как "саботаж" принятых ранее решений на высшем уровне, выразив надежду, что "в ближайшие месяц-два-три" ситуация изменится в лучшую сторону.

Двадцатого августа на совещании по возрождению Соловков патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что главной проблемой Соловков остается "отсутствие комплексного подхода к сохранению и развитию духовного, культурного и природного наследия архипелага". Предстоятель РПЦ, в частности, констатировал, что "до сих пор не выработан алгоритм, который может быть использован для скорейшего завершения реставрационных работ и благоустройства поселка". Патриарх выразил мнение, что "если двигаться такими темпами, как сейчас, то для решения задачи потребуется более 40 лет".

"Воз и ныне там"

Выступая в эфире телеканала "Спас", член Общественной палаты РФ Александр Щипков напомнил, что еще летом 2012 года президент России Владимир Путин подписал поручение о "разработке и реализации комплекса организационных, финансовых и иных необходимых мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага" с включением их в соответствующую государственную программу РФ.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх обеспокоен идеей Росавиации принимать на Соловках лайнеры Superjet
"В 2012 году президент дает толчок и подписывает поручение. В 2014 году, в 2016 году ничего не делается практически. Главное, что нет единого органа, который мог бы координировать деятельность разных министерств и ведомств для восстановления всего архипелага, в том числе и монастыря, — это же огромнейшая работа. <…> Если смотреть на все эти события с 2012 по 2017 год, то другого термина, как саботаж, я подобрать не могу. Это моя личная точка зрения, как православного гражданина России", — сказал Щипков.

В частности, он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно на протяжении шести последних лет ставила вопрос о придании всему Соловецкому архипелагу статуса религиозно-исторического места. Однако, по его словам, "воз и ныне там: ничего не сделано". 

Щипков отметил, что значение Соловков для страны "гигантское, колоссальное", и необходимо сделать все, чтобы сохранить архипелаг. "Я много раз принимал участие в заседаниях всевозможных комиссий, посвященных Соловкам… Поэтому другого слова, как саботаж, я подобрать не могу", — подчеркнул он.

"Работать С ЮНЕСКО"

В апреле 2018 года указом президента РФ был создан Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который возглавил директор Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Фрадков. По мнению Щипкова, данный факт также не случаен.

"Михаил Фрадков – человек с огромным практическим опытом работы в правительстве, в разведке, бывший премьер. Он и управленец, и силовик, и человек очень жесткого характера. Он восстановил практически разрушенный институт РИСИ", — отметил замглавы синодального отдела.

Соловецкий монастырь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Ермохин
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл прокомментировал ситуацию с восстановлением Соловков
Щипков также призвал "энергично работать с ЮНЕСКО" в деле восстановления Соловков, заметив, что традиционно указанная организация "работает очень медленно". "Она работает настолько медленно, что тормозит развитие и реставрацию многих памятников, не только в России, но и в других странах. Но в ЮНЕСКО есть наш представитель, это дипломатическая работа. И если ЮНЕСКО не шевелится, значит, не шевелится наш представитель. <…> Но мы не можем отказаться от сотрудничества с ЮНЕСКО — с ними надо работать, и достаточно энергично", — заявил он.

Представитель РПЦ призвал понаблюдать, какие выводы будут сделаны после прошедшего с участием патриарха и представителей власти совещания на Соловках. "Мы это увидим в ближайшие месяц-два-три", — считает он. 

Соловецкий архипелаг расположен в западной части Белого моря, состоит из шести островов общей площадью более 300 квадратных километров. В XV веке на Соловках был создан Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Архипелаг в 1992 году был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995-м — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.

Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена