В Ирландии папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск во время визита в Ирландию встретился с восемью жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, сообщает газета Irish Times.
"Папа Римский Франциск встретился с пострадавшими от сексуального насилия со стороны священнослужителей и также с теми, кто находился в школах для беспризорных детей, семинариях и домах матери и ребенка", — пишет газета.
По данным издания, встреча продлилась полтора часа. В ходе нее присутствующие обратились к папе с просьбой использовать его влияние, чтобы управляющие домами матери и ребенка признали свои действия и опубликовали открытое извинение матерям и их детям.
Издание отмечает, что в письме папу просят прояснить "умирающему обществу", что в их воссоединении нет греха. В письме сообщается, что многие биологические матери и приемные дети будут присутствовать на мессе папы Римского в воскресенье.
Понтифик в понедельник подписал специальное "Послание народу Божию", в котором сурово осудил педофилию и призвал искоренить данное позорное явление из жизни клира.