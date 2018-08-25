В Ирландии папа Римский встретился с жертвами сексуального насилия

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Папа Римский Франциск во время визита в Ирландию встретился с восемью жертвами сексуального насилия со стороны католических священнослужителей, сообщает газета Irish Times.

Папа Римский Франциск прибыл в субботу в аэропорт столицы Ирландии Дублин. Это первая поездка главы Римско-католической церкви в эту страну с 1979 года. Из аэропорта он направился в официальную резиденцию президента Ирландии Майкла Хиггинса, где встретился с главой государства.

"Папа Римский Франциск встретился с пострадавшими от сексуального насилия со стороны священнослужителей и также с теми, кто находился в школах для беспризорных детей, семинариях и домах матери и ребенка", — пишет газета.

По данным издания, встреча продлилась полтора часа. В ходе нее присутствующие обратились к папе с просьбой использовать его влияние, чтобы управляющие домами матери и ребенка признали свои действия и опубликовали открытое извинение матерям и их детям.

Газета сообщает, что пострадавшие вручили Франциску письмо на английском и испанском языках, отметив, что около 100 тысяч матерей были принудительно разлучены со своими детьми в Ирландии. Согласно письму, матерям говорили, что для них контакты с собственными детьми являются "смертельным грехом".

Издание отмечает, что в письме папу просят прояснить "умирающему обществу", что в их воссоединении нет греха. В письме сообщается, что многие биологические матери и приемные дети будут присутствовать на мессе папы Римского в воскресенье.

Газета добавляет, что в письме прямо не упоминается дом матери и ребенка в ирландском городе Туам, на территории которого в канализации были найдены останки детей. Газета пишет, что 796 малышей умерли и не были должным образом захоронены. Однако в письме осуждаются действия ирландских монахинь, которые управляют домами матери и ребенка, в которых умерли более шести тысяч малышей и детей наряду с их молодыми матерями.

Понтифик в понедельник подписал специальное "Послание народу Божию", в котором сурово осудил педофилию и призвал искоренить данное позорное явление из жизни клира.