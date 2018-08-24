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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Мощи святителя Спиридона доставлены в Екатерининский собор Краснодара

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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВстреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018Встреча ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского в аэропорту Краснодара. 24 августа 2018
© РИА Новости / Николай Хижняк
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КРАСНОДАР, 24 авг — РИА Новости. Ковчег с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского с греческого острова Корфу доставлен в Свято-Екатерининский собор Краснодара, передает корреспондент РИА Новости.

Христианскую святыню встретили в аэропорту Краснодара около 11.00 мск. У входа в Свято-Екатеринский собор мощи Спиридона Тримифунтского несколько сотен верующих ожидали с самого утра. Очередь желающих приложиться к святыне вытянулась со двора собора на улицу на целый квартал. Общественный порядок поддерживали несколько сотрудников полиции и казаков. Присутствуют представители краевых властей. Среди встречающих также был генеральный консул Кипра в Краснодаре Илиас Маврокефалос.

В Свято-Екатерининском кафедральном соборе по случаю принесения мощей начался молебен с участием митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора.

Доступ к мощам в Свято-Екатерининском кафедральном соборе будет открыт круглосуточно по 29 августа. В соборе ожидают паломников со всего Южного федерального округа.

Поклонение верующих мощам святителя Николая Чудотворца в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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После Кубани ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского доставят в Екатеринбург, Красноярск, Кемерово, Московскую область, Тулу, Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Чебоксары и Ярославль. В Москве мощи будут находиться с 22 сентября по 15 октября, верующие смогут поклониться им в храме Христа Спасителя. С 7 по 9 сентября ковчег со святыней принесут в три подмосковных храма — Кирилло-Мефодиевский в Подольске, Свято-Духовский в деревне Шкинь и Успенский собор города Коломны. Везде, кроме столицы, доступ к мощам будет организован круглосуточно — исключение связано с ремонтными работами в храме Христа Спасителя.

Святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце III века на острове Кипр. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства будущий святитель отдавал на нужды ближних и странников, за что был вознагражден даром чудотворения и исцеления безнадежно больных. После смерти жены Спиридон был избран епископом города Тримифунта. По церковному преданию, святитель Спиридон совершил множество чудес: по его молитвам прекращалась засуха, исцелялись больные, умножалось масло в церковной лампаде. Провидя тайные грехи людей, святой призывал их к покаянию и исправлению. Сам он, даже будучи епископом, по-прежнему пас овец и работал в поле.

Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон скончался и был погребен в храме Святых апостолов в Тримифунте. В середине VII века мощи его были перенесены в Константинополь, а в 1453 году — на остров Корфу. Здесь, в городе Керкира, они и поныне хранятся в храме во имя Спиридона Тримифунтского.

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