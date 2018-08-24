В Карелии открыли сбор средств на восстановление сгоревшей церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 авг – РИА Новости. Сбор средств на восстановление Успенской церкви, сгоревшей 10 августа в Кондопоге, начался в Карелии, сообщила в пятницу пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
"С сегодняшнего дня открыт официальный сбор средств на восстановление храма. Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в городе Кондопога". Пожертвование в размере 100 тысяч рублей сегодня перевел глава Карелии Артур Парфенчиков", — сказала Кабатюк.
Ранее Парфенчиков предложил сделать добровольные пожертвования членам правительства Карелии, сотрудникам органов исполнительной власти и администрации главы Карелии.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.