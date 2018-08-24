В Карелии открыли сбор средств на восстановление сгоревшей церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 авг – РИА Новости. Сбор средств на восстановление Успенской церкви, сгоревшей 10 августа в Кондопоге, начался в Карелии, сообщила в пятницу пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

"С сегодняшнего дня открыт официальный сбор средств на восстановление храма. Любой желающий может перевести пожертвования на счет благотворительного фонда "Северный духовный путь" с пометкой в назначении платежа "На восстановление Успенского храма в городе Кондопога". Пожертвование в размере 100 тысяч рублей сегодня перевел глава Карелии Артур Парфенчиков", — сказала Кабатюк.

Ранее Парфенчиков предложил сделать добровольные пожертвования членам правительства Карелии, сотрудникам органов исполнительной власти и администрации главы Карелии.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.