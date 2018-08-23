Гаджеты и интернет помогают тотально контролировать людей, считает патриарх

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что современная цивилизация "создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью" и в связи с этим призвал молодежь к "разумной сдержанности" при использовании гаджетов и сети Интернет.

Предстоятель Русской православной церкви в четверг встретился с участниками III Международного православного молодежного форума.

"Сейчас у каждого есть гаджет. И уже давно известно, что это небезобидная вещь: что через гаджеты собирают информацию о человеке, она потом где-то хранится, и мы не знаем, где окажется она, может быть, даже за пределами нашей страны… И очень многие ученые предупреждают: будьте осторожны, через этот приборчик легко отслеживать вашу жизнь. Но разве кого-то это остановило не от разумного использования гаджета, а от такой прекраснодушной болтовни, от того, чтобы высылать в это пространство (Сети — ред.) Бог знает что, полностью раскрывая самого себя, свои мысли, свои переживания, свои чувства?" — сказал патриарх.

По его словам, в условиях постепенного отхода общества от традиционных ценностей и замены их ценностями, которые "удобны и приятны", "очень легко создать систему, которой легко управлять массами". "Современная цивилизация создает средства и способы тотального контроля за человеческой личностью", — констатировал патриарх.

Он заметил, что, просматривая иногда дискуссии в интернете, поражается, "как человек выворачивает все свое нутро наружу, как будто в исповедальне находишься". Предстоятель Русской церкви при этом задался вопросами, "куда все это идет" и "кто это использует".

При этом глава РПЦ подчеркнул, что отнюдь не считает, что нужно вообще отказаться от использования интернета и гаджетов, однако во всем этом, по его словам, должны быть разумность и сдержанность.

В связи с этим патриарх процитировал отрывок из Евангелия, где Христос, обращаясь к своей пастве, призывает их "не метать своего бисера перед свиньями", чтобы они "не обернулись и не растерзали вас".

"Нужно оставлять свое личное пространство достаточно закрытым, чтобы через вторжение в него никто не мог бы причинить вам вреда… Не нужно отдавать свою душу никому, кроме Бога", — заключил патриарх.