Глава Карелии предложил чиновникам пожертвовать на восстановление церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 авг – РИА Новости. Власти Карелии определи фонд по восстановлению Успенской церкви, а глава региона Артур Парфенчиков предложил чиновникам первыми пожертвовать деньги на реконструкцию храма, сообщает пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

"Сбором средств для возрождения Успенской церкви займется благотворительный фонд "Северный духовный путь", у которого уже имеется успешный опыт работы по строительству часовни на Сямозеро. На следующей неделе фонд откроет счет для перечисления средств на воссоздание церкви, а также приступит к работе по привлечению меценатов и организации благотворительных мероприятий в поддержку восстановления храма", — сообщила Кабатюк.

В настоящее время готовится распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова о создании попечительского совета и утверждении его сопредседателей в лице Парфенчикова и Митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.

"Предлагаю начать сбор средств с самих себя: членам правительства, а также сотрудникам органов исполнительной власти и администрации главы Карелии внести пожертвования в размере однодневного заработка", — цитирует Кабатюк Парфенчикова.

Уточняется, что пожертвования должны быть добровольными.

Управление МЧС по Карелии сообщило, что 10 августа здание Успенской церкви полностью сгорело. При тушении пострадал один из пожарных. Предварительной причиной возгорания назван поджог. Возбуждены уголовные дела об уничтожении объекта культурного наследия. Задержан 15-летний подросток из Петрозаводска, который, по данным следствия, гостил у бабушки недалеко от церкви в Кондопоге и устроил поджог.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.