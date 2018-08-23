Глава Карелии предложил чиновникам пожертвовать на восстановление церкви

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 авг – РИА Новости. Власти Карелии определи фонд по восстановлению Успенской церкви, а глава региона Артур Парфенчиков предложил чиновникам первыми пожертвовать деньги на реконструкцию храма, сообщает пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.
"Сбором средств для возрождения Успенской церкви займется благотворительный фонд "Северный духовный путь", у которого уже имеется успешный опыт работы по строительству часовни на Сямозеро. На следующей неделе фонд откроет счет для перечисления средств на воссоздание церкви, а также приступит к работе по привлечению меценатов и организации благотворительных мероприятий в поддержку восстановления храма", — сообщила Кабатюк.
В настоящее время готовится распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова о создании попечительского совета и утверждении его сопредседателей в лице Парфенчикова и Митрополита Петрозаводского и Карельского Константина.
"Предлагаю начать сбор средств с самих себя: членам правительства, а также сотрудникам органов исполнительной власти и администрации главы Карелии внести пожертвования в размере однодневного заработка", — цитирует Кабатюк Парфенчикова.
Уточняется, что пожертвования должны быть добровольными.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопога, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание церкви было построено в 1774 году на закате северного деревянного зодчества в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Оно было памятником народного деревянного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающим эволюцию шатровых храмов прионежской школы. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.