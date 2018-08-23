Патриарх рассказал об отношении церкви к пересадке органов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Православная церковь не видит ничего плохого в трансплантации органов от умерших людей к живым или вообще в пересадке органов, если это может спасти находящегося в тяжелом состоянии человека, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения с участниками III Международного православного молодежного форума.
При этом он предупредил об опасностях генной инженерии, когда речь идет о "так называемом усовершенствовании человеческой природы", о том, чтобы "человек был лучше, сильнее, могущественнее". "Под благовидными предлогами часто что-то опасное внедряется… Это будет греховно, потому что это будет вмешательством в замысел Божий о человеке", — сказал патриарх.
"А использовать возможности генной инженерии для того, чтобы лечить, облегчать страдания людей, — это возможно", — добавил он.