Патриарх рассказал об отношении церкви к пересадке органов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Православная церковь не видит ничего плохого в трансплантации органов от умерших людей к живым или вообще в пересадке органов, если это может спасти находящегося в тяжелом состоянии человека, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе общения с участниками III Международного православного молодежного форума.

"Нужно отделить стремление людей лечить недуги с использованием новых технологий, в том числе и генных технологий, от стремлений человека усовершенствовать человеческую природу. Вот если мы лечим, в том числе осуществляем и имплантацию, то никакого греха-то нет. Если пересаживаются органы от одного человека к другому, когда родители жертвуют почку для ребенка, — это же великий подвиг! Если даже заимствуются органы у умершего человека и спасается другой человек — как же можно сказать, что это плохо? Это уже будет такое ханжество, что лучше вообще даже не загромождать такими мыслями свою голову", — сказал патриарх.

При этом он предупредил об опасностях генной инженерии, когда речь идет о "так называемом усовершенствовании человеческой природы", о том, чтобы "человек был лучше, сильнее, могущественнее". "Под благовидными предлогами часто что-то опасное внедряется… Это будет греховно, потому что это будет вмешательством в замысел Божий о человеке", — сказал патриарх.

"А использовать возможности генной инженерии для того, чтобы лечить, облегчать страдания людей, — это возможно", — добавил он.