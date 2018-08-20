В Медине россиянин умер во время хаджа

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российский паломник, совершавший хадж, скончался в Медине, сообщил журналистам зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

"Человек скончался от обширного инсульта в городе Медина", — сказав Аббясов, добавив, что у него нет каких-либо подробностей случившегося.

Все остальные паломники, по имеющейся у него информации, "живы и здоровы".

В этом году на хадж прибыли 22,5 тысячи россиян из более чем 60 регионов страны. Всего для совершения обрядов хаджа в Саудовскую Аравию приехали несколько миллионов мусульман.

"Есть даже люди, особенно преклонного возраста, которые намереваются поехать в хадж и умереть там, дабы быть захороненным в этой священной земле. Все похоронные обряды связаны со святыми местами. Например, скончавшемуся делают обряд омовения, который совершается практически в день смерти, и погребальную молитву ему читает имам святынь Мекки или Медины. И его хоронят в тех местах, где погребены сподвижники пророка Мухаммеда. Но на все воля Всевышнего — кому и сколько предопределено жить и где застанет смерть", — объяснил Аббясов.