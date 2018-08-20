На восстановление сгоревшей в Карелии церкви потребуется 100 млн рублей

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Около 100 миллионов рублей, по предварительной экспертной оценке, потребуется на восстановление сгоревшей деревянной Успенской церкви в Кондопоге, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства культуры России., сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства культуры России.

В результате возгорания 10 августа полностью выгорели подклет, сени с крыльцами, трапезная, молельня, шатровая кровля. Утрачены иконостас (кроме одной иконы, находящейся на реставрации) и роспись. В Минкультуры отметили, что, по оценке специалистов, сохранилось 10% сруба, остальные конструкции церкви полностью утрачены.

В связи с этим точную сумму, необходимую для воссоздания памятника, можно будет определить только после разработки проектно-сметной документации, для чего потребуется не менее 10 миллионов рублей.

"Однако, согласно предварительной экспертной оценке, на восстановление церкви потребуется около 100 миллионов рублей", — сказали в пресс-службе.

Успенская церковь — уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения, был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану в 1960 году, находится в федеральной собственности. Общая площадь памятника составляла 260,3 квадратного метра.