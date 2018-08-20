Жители Таджикистана готовятся к празднованию Курбан-Байрама

ДУШАНБЕ, 20 авг – РИА Новости, Лидия Исамова. Жители Таджикистана готовятся к одному из главных мусульманских праздников Курбан-Байраму, передает корреспондент РИА Новости.

Курбан-Байрам является одним из важнейших мусульманских праздников. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбан-Байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

В этом году для забоя жертвенных животных мэрия Душанбе выделила четыре специальных площадки — по количеству районов столицы. Также в этом году впервые будет определяться размер и скромность дастархана — праздничного стола. Соответствующие рейды проведут сотрудники Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обычаев Таджикистана.

"В рамках рейда будет проверяться праздничный дастархан — насколько люди скромно отмечают этот день", — сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Комитета Афшин Муким.

По его словам, размер праздничного стола не должен превышать 1х1,5 метра, на нем должны быть фрукты, несколько праздничных угощений и сухофрукты. Нарушителям грозит штраф в размере 5000 сомони (535 долларов).

В 2017 году в Таджикистане приняли поправки в закон "Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов", которые обязывают мусульман накрывать на религиозные праздники скромный стол.