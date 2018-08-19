"В храм, а не из храма!" Куда нести яблоки в Преображение

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. В воскресенье православная церковь отмечает один из 12 важнейших христианских праздников — Преображение Господне. В народе его называют Яблочным Спасом. Почему самые полезные яблоки растут на промышленном Урале, обязательно ли освящать их в храме, а потом сжигать огрызки, и как верующему преобразить собственную душу — в материале РИА Новости.
Древний обычай освящать на праздник Преображения плоды восходит к VIII веку — на Востоке к августу поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование урожая. А на Руси в храмы возами везли яблоки, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздавать их потом бедным и больным.
Все дело в стрессе
"Все наши растения живут в холоде, находятся в постоянном стрессе и поэтому накапливают громадное количество биологически активных веществ и витаминов — в разы больше, чем южные фрукты. В наших яблоках в три-пять раз выше содержание витамина С, чем в южных! Чтобы набрать его суточную норму, тех надо съесть пять килограммов, а наших всего граммов 500-800", — рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.
Свердловская область — один из центров черной и цветной металлургии, экологическая обстановка в городах достаточно тяжелая. "А сады у нас растят почти два миллиона человек, получается, что они просто-напросто продлевают себе жизнь. Мы всегда говорим, что уральцу надо есть в два раза больше фруктов и ягод", — продолжает ученый.
На Преображение он тоже понесет в храм яблоки — освящать.
Как на УЗИ — натощак
Между тем смысл приношения плодов в храм заключался в том, чтобы эти плоды в храме и оставить, пожертвовать их Богу. "Такая жертва воспитывает в человеке правильное понимание устройства этого мира, учит нас расставлять приоритеты в жизни так, чтобы материальные блага не брали верх над духовными ценностями, а тленное — над вечным. Ведь мы отдаем Богу то, что и так Ему принадлежит, <…> чтобы через это малое приношение освятить и благословить весь наш год", — пишет насельник столичного Высоко-Петровского монастыря инок Макарий (Семенюк).
Поэтому вопрос, можно ли выбрасывать яблочные огрызки с обычным мусором, он считает излишним — лучше еще раз вспомнить о Том, кому на самом деле посвящен праздник Преображения.
Трагедия "Бога в душе"
Христос, напоминает он, преобразился перед учениками незадолго до своих крестных страданий, чтобы они меньше боялись грядущих испытаний и не отчаивались, пока Его не будет с ними. Такое же преображение, по мнению отца Петра, необходимо каждому христианину.
"Без этого человек не сможет удержаться от маловерия и малодушия и обязательно отпадет от Бога. Многие говорят, дескать, Бог у меня в душе. Но такие люди, к сожалению, первыми не выдерживают искушений. Мы вообще можем служить Богу, только если чувствуем Его свет в своем сердце", — утверждает священнослужитель.
Монастырь, возрожденный им на самом севере области, за несколько лет стал таким светом для жителей соседних вымирающих деревень. Вокруг него селятся люди, здесь помогают детям из неблагополучных семей и даже есть небольшой детский театр.
Приручить человека
Впрочем, жить, по его признанию, даже зная это, тяжело. Однако по-другому, говорит он, вообще никак. "Любовь ко всем, которую почти каждый ощущает на литургии, — это же и есть Царствие Небесное. Но мы привыкаем и даже не замечаем его", — сокрушается монах.
По его словам, сбываются в жизни две вещи — то, чего больше всего боишься, и то, что больше всего любишь. "И либо ты веришь в страх, боишься наказания и ходишь в церковь, потому что думаешь, что если не помолишься, Бог тебе не поможет. Либо веришь в то, что Бог тебя ждет и, значит, все не зря. И если так жить, обязательно наступит преображение", — уверен он.
А варенье из плодов, выращенных в его монастыре, знают на всем Урале.