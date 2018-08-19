"В храм, а не из храма!" Куда нести яблоки в Преображение

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Алексей Михеев. В воскресенье православная церковь отмечает один из 12 важнейших христианских праздников — Преображение Господне. В народе его называют Яблочным Спасом. Почему самые полезные яблоки растут на промышленном Урале, обязательно ли освящать их в храме, а потом сжигать огрызки, и как верующему преобразить собственную душу — в материале РИА Новости.

Праздник установлен в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Евангелие так описывает это событие: пока Он молился, ученики заснули, а проснувшись, увидели, что лицо Его просияло как солнце, а одежды стали белыми как снег и ослепительно сияющими. Сердца учеников охватила необычайная радость, а с неба раздался голос Божий: "Это Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение; Его слушайте".

Древний обычай освящать на праздник Преображения плоды восходит к VIII веку — на Востоке к августу поспевают злаки и виноград, которые христиане приносят в храм для благословения в знак благодарности Богу за дарование урожая. А на Руси в храмы возами везли яблоки, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздавать их потом бедным и больным.

Все дело в стрессе

В самом центре столицы Урала, у башен "Екатеринбург-Сити", находится уникальный сад. Именно здесь садовод Дмитрий Казанцев первым в регионе начал выращивать яблони, груши и сливы. Окружающие восприняли эксперимент со смехом — никто не верил, что в здешнем достаточно суровом климате деревья приживутся. А они стали приносить плоды. Сейчас здесь есть даже желтая малина.

"Все наши растения живут в холоде, находятся в постоянном стрессе и поэтому накапливают громадное количество биологически активных веществ и витаминов — в разы больше, чем южные фрукты. В наших яблоках в три-пять раз выше содержание витамина С, чем в южных! Чтобы набрать его суточную норму, тех надо съесть пять килограммов, а наших всего граммов 500-800", — рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин.

Свердловская область — один из центров черной и цветной металлургии, экологическая обстановка в городах достаточно тяжелая. "А сады у нас растят почти два миллиона человек, получается, что они просто-напросто продлевают себе жизнь. Мы всегда говорим, что уральцу надо есть в два раза больше фруктов и ягод", — продолжает ученый.

На Преображение он тоже понесет в храм яблоки — освящать.

Как на УЗИ — натощак

Однако от верующих порой можно услышать, что "яблоки затмили Спасителя". Чего только не напридумывал "коллективный разум": и что освященные плоды можно есть только натощак, и что огрызки от них надо сжигать, а пепел развеивать над рекой.

Между тем смысл приношения плодов в храм заключался в том, чтобы эти плоды в храме и оставить, пожертвовать их Богу. "Такая жертва воспитывает в человеке правильное понимание устройства этого мира, учит нас расставлять приоритеты в жизни так, чтобы материальные блага не брали верх над духовными ценностями, а тленное — над вечным. Ведь мы отдаем Богу то, что и так Ему принадлежит, <…> чтобы через это малое приношение освятить и благословить весь наш год", — пишет насельник столичного Высоко-Петровского монастыря инок Макарий (Семенюк).

Поэтому вопрос, можно ли выбрасывать яблочные огрызки с обычным мусором, он считает излишним — лучше еще раз вспомнить о Том, кому на самом деле посвящен праздник Преображения.

Трагедия "Бога в душе"

С тем, что ни яблоки, ни виноград, ни мед сами по себе ничего общего не имеют с августовскими церковными праздниками, согласен и игумен Свято-Косьминского монастыря в Свердловской области Петр (Мажетов). "Это можно назвать "народным сопровождением". Но ведь смысл Преображения в силе, которая дает преодолевать трудности!" — убежден настоятель обители.

Христос, напоминает он, преобразился перед учениками незадолго до своих крестных страданий, чтобы они меньше боялись грядущих испытаний и не отчаивались, пока Его не будет с ними. Такое же преображение, по мнению отца Петра, необходимо каждому христианину.

"Без этого человек не сможет удержаться от маловерия и малодушия и обязательно отпадет от Бога. Многие говорят, дескать, Бог у меня в душе. Но такие люди, к сожалению, первыми не выдерживают искушений. Мы вообще можем служить Богу, только если чувствуем Его свет в своем сердце", — утверждает священнослужитель.

Монастырь, возрожденный им на самом севере области, за несколько лет стал таким светом для жителей соседних вымирающих деревень. Вокруг него селятся люди, здесь помогают детям из неблагополучных семей и даже есть небольшой детский театр.

Приручить человека

"Семьи мирян приходят сюда жить как зверьки, привыкшие кусаться, бояться вчерашнего и завтрашнего дня. И сегодняшнего тоже. И нужно их успокоить, сделать так, чтобы человек поверил: жизнь — это не враг, который с тобой соперничает, а нежные и заботливые ладони Христа. Но надо открыть сердце. Как только перестаешь враждовать сам с собой, мир перестает враждовать с тобой — тут-то и наступает преображение", — улыбается отец Петр.

Впрочем, жить, по его признанию, даже зная это, тяжело. Однако по-другому, говорит он, вообще никак. "Любовь ко всем, которую почти каждый ощущает на литургии, — это же и есть Царствие Небесное. Но мы привыкаем и даже не замечаем его", — сокрушается монах.

По его словам, сбываются в жизни две вещи — то, чего больше всего боишься, и то, что больше всего любишь. "И либо ты веришь в страх, боишься наказания и ходишь в церковь, потому что думаешь, что если не помолишься, Бог тебе не поможет. Либо веришь в то, что Бог тебя ждет и, значит, все не зря. И если так жить, обязательно наступит преображение", — уверен он.

А варенье из плодов, выращенных в его монастыре, знают на всем Урале.