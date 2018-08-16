Патриарх Кирилл впервые посетит Новую Землю

МОСКВА, 16 авг – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 августа впервые посетит архипелаг Новая Земля, где совершит богослужение в храме святителя Николая на Центральном полигоне Российской Федерации и встретится с военнослужащими, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Визит святейшего патриарха Кирилла в Нарьян-Марскую епархию начнется 17 августа с посещения Новой Земли (Архангельская область). Впервые в истории предстоятель Русской православной церкви посещает архипелаг Новая Земля. Патриарх совершит богослужение в храме святителя Николая на Центральном полигоне Российской Федерации, встретится с военнослужащими… Церковь проявляет духовную заботу о всех тех, кто живет и работает в северных регионах – военных, исследователях, мирных жителях. Визит патриарха на Новую Землю подчеркнет важность различных форм служения церкви своему народу", — сказал Волков.