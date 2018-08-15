Патриарх Кирилл соболезнует народу Италии после катастрофы в Генуе

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле и всему итальянскому народу в связи гибелью людей в результате обрушения автомобильного моста в Генуе, сообщает пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Глубоко опечален трагическим известием об обрушении автомобильного моста вблизи Генуи, в результате чего погибли и пострадали многие люди. Выражаю вам и всему итальянскому народу свои искренние соболезнования", — говорится в сообщении пресс-службы.

Патриарх надеется на "утешение родных и близких погибших" и молится богу о "скорейшем исцелении раненых" и "укреплении сил" сотрудников спасательных служб, которые, по его словам, сейчас делают все возможное для извлечения оставшихся под завалами и ликвидации последствий катастрофы.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек.

В среду днем телеканал Rainews24 сообщил, что поисково-спасательные работы в районе обрушившегося моста в Генуе приостановлены из-за риска новых обвалов и разрушений. Существует опасность обрушения одной из оставшихся опор. Сотрудники пожарной охраны проводят проверку устойчивости опасной конструкции.