Папа Франциск назначил венесуэльца новым заместителем госсекретаря Ватикана

ВАТИКАН, 15 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск назначил новым заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам видного венесуэльского прелата, титулярного архиепископа Телепте 58-летнего Эдгара Пенью Парру, сообщила в среду служба печати Святого престола.

Он сменит на этом ключевом посту в Римской курии итальянского прелата Джованни Анджело Беччу, который в мае был назначен префектом Конгрегации по канонизации святых и в июне получил из рук понтифика пурпурную кардинальскую шапку. Венесуэлец приступит к исполнению своих новых обязанностей 15 октября.

Пенья Парра имеет репутацию опытного ватиканского дипломата. На внешнеполитическую службу Святого престола он поступил еще в 1993 году. Работал в дипмиссиях в Кении, Югославии, в представительстве при ООН в Женеве, а также в ряде апостольских нунциатур в Африке и Латинской Америке. С 2001 по 2015 год был папским нунцием в Пакистане, с февраля 2015 года – в Мозамбике. Владеет пятью иностранными языками.