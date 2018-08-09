Гости православного форума встретятся в Москве с деятелями науки и культуры

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Православный молодежный форум состоится в столице 23 августа, его гостей ждут 20 открытых встреч с известными богословами, авторитетными учеными, известными деятелями культуры и искусства, бизнесменами и политиками, сообщила в четверг представитель оргкомитета форума Наталья Моженкова.

"Посетить лекции, как и любые другие события в рамках форума, могут все желающие, причем совершенно бесплатно", – говорится в сообщении. Организаторы форума рекомендуют участникам предварительно зарегистрироваться на сайте.

Среди спикеров – режиссер Валерия Гай Германика, народная артистка России Илзе Лиепа, гендиректор телеканала "Спас" и телеведущий Борис Корчевников, член экспертного совета по корпоративному управлению ЦБ РФ Андрей Гайдамака, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В частности, режиссер Валерия Гай Германика расскажет участникам форума о видеопроекте "Вера в большом городе", гитарист, композитор и саунд-продюсер Дмитрий Четвергов — о духовном измерении музыки, а телеведущей и психотерапевту Елене Новоселовой можно будет задать вопросы об эмоциональном интеллекте.

Международный православный молодежный форум пройдет в Москве в третий раз. В этом году место встречи – 75-й павильон ВДНХ. Цель организаторов форума – Синодального отдела по делам молодежи Русской православной церкви и правительства Москвы – заинтересовать молодое поколение различными профессиями, ремеслами, видами спорта и направлениями искусства. Посетителям форума предложат бесплатные мастер-классы по 40 направлениям (в том числе журналистике, вокалу, танцам, каллиграфии, сыроварению).