Церкви разрешили использовать самовольные постройки

МОСКВА, 8 августа – РИА Новости. Новый федеральный закон позволит религиозным организациям использовать самовольные постройки, сообщила в среду Юридическая служба Русской православной церкви. Вместе с тем, епархии РПЦ призывают легализовать такие постройки до 2030 года.

"По инициативе Русской православной церкви, храмы и иные самовольные постройки религиозного назначения выведены из-под запрета на использование. Согласно новому закону религиозные организации вправе использовать данные самовольные постройки в случае соответствия таких построек требованиям, установленным правительством Российской Федерации. В случае, если такие самовольные постройки не отвечают установленным требованиям, их использование религиозными организациями допускается до 2030 года", — говорится в поступившем в РИА Новости комментарии Юридической службы.

В нем отмечено, что Федеральный закон № 339-ФЗ от 3 августа 2018 года "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (в части уточнения положений о самовольных постройках)" "охватывает также самовольные постройки, не имеющие религиозного назначения, но предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующие с ним культовый комплекс". И в ближайшее время будет подготовлен проект постановления правительства, устанавливающий требования к площади и другим параметрам самовольных построек, которые могут использоваться религиозными организациями. Самовольные постройки, которые не будут удовлетворять этим требованиям, необходимо легализовать до 2030 года.

"Поэтому епархиям необходимо настроиться на работу по легализации самовольных построек, в том числе в судебном порядке", — подчеркивается в документе Московской патриархии.

Новый закон открывает для религиозных организаций дополнительные возможности по легализации самовольных построек. "С его принятием стало возможным признание права собственности религиозной организации на самовольную постройку, если она расположена на земельном участке, находящемся не только в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании, но также и в безвозмездном пользовании религиозной организации", — добавляет Юрслужба РПЦ.

По ее информации, "несовершенство градостроительного законодательства, а также многочисленные бюрократические препоны при выделении земельных участков под строительство храмов зачастую вынуждают приходы и монастыри строить необходимые здания и сооружения с определенными нарушениями формальной процедуры, при этом результаты строительства автоматически переходят в разряд самовольных построек".