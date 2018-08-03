В Японии наложили запрет на разглашение записей суда над "АУМ Синрике"*

ТОКИО, 3 авг – РИА Новости. Правительство Японии приняло решение никогда не разглашать записи суда над членами запрещенной в России секты "АУМ Синрикё"*, 13 бывших руководителей которой были казнены в июле, чтобы не допустить повторения трагедии, заявила на пресс-конференции в пятницу министр юстиции Японии Ёко Камикава.
"Их преступления были беспрецедентными, подобные преступления никогда не должны повториться. Это моя важная обязанность — не допустить разглашения записей, но и также удостовериться, чтобы они дошли до будущих поколений", — подчеркнула министр.
Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK. Телеканал подчеркивает, что случаи, когда на судебные записи накладывается вечный запрет на разглашение, чрезвычайно редки.
О казни первых семерых из 13 бывших руководителей "АУМ Синрикё"*, в числе которых был и основатель секты, известный под именем Сёко Асахара, было объявлено министром юстиции Японии 6 июля. О казни оставшихся семерых членов Ёко Камикава объявила 26 июля.
Одной из причин, по которым Асахару и других руководителей не казнили, стало то, что до начала 2012 года троим руководителям секты удавалось скрываться, и сохранение жизни главы организации могло оказаться важным для следствия в случае их ареста и предания суду. В 2012 году все они были арестованы и осуждены. В ходе разбирательств в качестве свидетелей выступали приговоренные к смерти члены секты. Последней точкой по всем делам секты стало решение суда в январе этого года, отказавшего в апелляции одному из них. Таким образом, сохранение жизни всех 13 человек потеряло значение для следствия и суда. Весной этого года приговоренных к смерти распределили по разным тюрьмам Японии, что означает подготовку к приведению в исполнение смертных приговоров.