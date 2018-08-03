В Московском патриархате прокомментировали слова Филарета об имуществе УПЦ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Московском патриархате назвали очень опасными и провокационными заявления главы неканонической церкви на Украине Филарета (Денисенко) о переходе в собственность его структуры всех объектов Украинской православной церкви при определенных условиях, отметив, что любая попытка захвата святынь УПЦ приведет "к чудовищным последствиям для гражданского мира в стране".
Филарет ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой", что вся недвижимость Украинской православной церкви перейдет в собственность неканонической православной церкви Украины в случае получения автокефалии, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.
"Это очень опасные, провокационные заявления, которые грозят взорвать остатки общественной стабильности на Украине. Они много говорят и о подлинных намерениях сторонников канонической легализации (легализации в православном мире – ред.) украинских расколов. Киево-Печерская лавра — исток всего монашества Святой Руси", — сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
"Чтобы убедиться в том, как почитает ее православный украинский народ, придите туда послезавтра (5 августа – ред.), когда будет совершаться празднование Почаевской иконе Божией Матери. Вы увидите многие десятки тысяч паломников, собравшихся туда без всяких внешних организационных усилий — по велению сердца. Все эти люди — верные существующей ныне единственной канонической Православной церкви Украины, они никуда не собираются из нее уходить, они не разделяют стремления политиков и раскольников организовать какую-то новую "единую поместную". Спросите у них: нужна им другая Церковь?" — отметил Балашов.
Замглавы ОВЦС подчеркнул, что "любая попытка захвата этих святынь привела бы к чудовищным последствиям для гражданского мира в стране". "Но вот, кому-то неймётся этот мир разрушить в приближающийся предвыборный период, затеять игры с огнём. И втянуть в это Константинопольского патриарха. Сохрани Бог! Верю, что Матерь Божия такого не допустит", — заключил священнослужитель.
Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.
Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.