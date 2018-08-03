В Московском патриархате прокомментировали слова Филарета об имуществе УПЦ

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Московском патриархате назвали очень опасными и провокационными заявления главы неканонической церкви на Украине Филарета (Денисенко) о переходе в собственность его структуры всех объектов Украинской православной церкви при определенных условиях, отметив, что любая попытка захвата святынь УПЦ приведет "к чудовищным последствиям для гражданского мира в стране".

Филарет ранее заявил в интервью украинскому телеканалу "Прямой", что вся недвижимость Украинской православной церкви перейдет в собственность неканонической православной церкви Украины в случае получения автокефалии, в том числе Киево-Печерская и Почаевская лавры.

"Это очень опасные, провокационные заявления, которые грозят взорвать остатки общественной стабильности на Украине. Они много говорят и о подлинных намерениях сторонников канонической легализации (легализации в православном мире – ред.) украинских расколов. Киево-Печерская лавра — исток всего монашества Святой Руси", — сказал в пятницу РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что в церковном предании основатель лавры преподобный Антоний Печерский неизменно именуется на протяжении многих веков начальником всех русских монахов. Почаевская лавра, отметил собеседник агентства, это "твердыня канонического православия на западных рубежах Руси".

"Чтобы убедиться в том, как почитает ее православный украинский народ, придите туда послезавтра (5 августа – ред.), когда будет совершаться празднование Почаевской иконе Божией Матери. Вы увидите многие десятки тысяч паломников, собравшихся туда без всяких внешних организационных усилий — по велению сердца. Все эти люди — верные существующей ныне единственной канонической Православной церкви Украины, они никуда не собираются из нее уходить, они не разделяют стремления политиков и раскольников организовать какую-то новую "единую поместную". Спросите у них: нужна им другая Церковь?" — отметил Балашов.

Замглавы ОВЦС подчеркнул, что "любая попытка захвата этих святынь привела бы к чудовищным последствиям для гражданского мира в стране". "Но вот, кому-то неймётся этот мир разрушить в приближающийся предвыборный период, затеять игры с огнём. И втянуть в это Константинопольского патриарха. Сохрани Бог! Верю, что Матерь Божия такого не допустит", — заключил священнослужитель.

В пятницу пресс-центр неканонической церковной структуры опубликовал новые заявления Филарета, в которых говорится, что после предоставления томоса (указа) об автокефалии "никакого насилия не будет, а имущество будет принадлежать общинам, как и сейчас".

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Порошенко в субботу заявил, что власть не будет вмешиваться во внутренние церковные дела, но при этом вновь сказал о необходимости автокефалии для Украины.

Епископат Украинской православной церкви ответил на это, что идет речь о попытках внешних сил превратить церковь в составную геополитики, идеологии и государственной безопасности, хотя это противоречит призванию церкви. В УПЦ убеждены, что церковь не должна быть инструментом в руках государства или политической идеологии, откуда бы она ни исходила. Епископы полагают, что попытки изменить статус церкви на Украине углубят раскол в православии и обществе и приведут к ограничению ее прав и свобод.