"Имел семью и недвижимость": глава корейской буддийской общины покинет пост

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Глава самого массового течения буддизма в Южной Корее монах Соль Чжон сообщил о решении покинуть свой пост на фоне коррупционного скандала, сообщает газета "Чосон Ильбо".

Соль Чжон является "директором" ордена Чогё и отвечает за административные вопросы функционирования общины.

Ранее его обвиняли в том, что он предоставил поддельные документы об образовании, владел недвижимостью и в тайне имел семью, что запрещено для монахов этого течения.

Сам руководитель общины неоднократно отрицал обвинения, но все же столкнулся с волной критики со стороны последователей, под давлением которых и вынужден был покинуть свой пост.

Соль Чжон обещал оставить дела до собрания членов общины 16 августа.