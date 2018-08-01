Торжества, посвященные памяти Серафима Саровского, проходят в Дивееве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные памяти преподобного Серафима Саровского, пройдут в Дивееве Нижегородской области 1 августа, сообщает митрополия.

Серафим Саровский (в миру Прохор Мошнин) – преподобный, старец-пустынножитель, затворник. Считается одним из самых почитаемых святых. Великий подвижник церкви родился 19 июля 1759 года в Курске. С юности и до самой смерти в 1833 году пребывал в Саровской пустыне, основал Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Дни памяти Серафима Саровского совершаются два раза в год — 15 января (в честь дня преставления преподобного Прохора) и 1 августа, когда православная Церковь празднует обретение нетленных мощей Серафима Саровского, которое произошло спустя 70 лет после его смерти.

По данным Нижегородской епархии, на торжественных мероприятиях в этом году ожидается около 15 тысяч человек. Уже во вторник утром в Дивеево прибыло более 3 тысяч человек, из них около 2 тысяч человек разместились в палаточном городке.

"Утро среды начнется с Божественной литургия, которую возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Литургия состоится на Соборной площади Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря", — сообщает митрополия.

Для паломников в Дивееве развернуто восемь полевых кухонь, оборудованы столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, для желающих посетить праздничные мероприятия разработан мультимодальный маршрут, который позволяет гостю приехать на поезде, пересесть на автобус в Арзамасе и добраться до Дивеева. Предполагается, что таких маршрутов в перспективе будет больше. Например, планируется реконструкция железнодорожного вокзала и автостанции в Арзамасе.