Российскую короткометражку "Смерть Меня" покажут на фестивале в Швейцарии

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Короткометражный фильм Михаила Максимова "Смерть Меня" представят в международной программе кинофестиваля в швейцарском городе Локарно, который пройдет с 1 по 11 августа, сообщается на сайте мероприятия.

Короткометражный фильм Максимова представлен в секции "Кино молодых авторов: Международный конкурс". Фильм исследует обстоятельства смерти российского православного священника Александра Меня в сентябре 1990 года с помощью данных обширной сети российских железных дорог.

Всего в этой секции представлено 29 фильмов из Португалии, Индии, Франции, Италии, Швеции, Нидерландов, США, Латвии, Колумбии, Аргентины, Канады, Хорватии, Израиля, Румынии, Японии, Норвегии, Грузии, Греции, Испании, Венесуэлы, Китая.

Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является "Золотой леопард". В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман.