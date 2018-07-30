В РПЦ подтвердили назначение Антюфеева гендиректором "Софрино"

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил исполняющим обязанности генерального директора художественно-производственного объединения "Софрино" Григория Антюфеева, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь предстоятеля священник Александр Волков.

"Могу подтвердить, что он назначен директором завода "Софрино" и сегодня вступает в должность, принимает дела", — сказал Волков.

Предприятие "Софрино" производит иконы, облачения, различную церковную утварь, продукцию художественного и ювелирного искусства.

В воскресенье пресс-служба предстоятеля РПЦ сообщила, что указом патриарха Кирилла 77-летний Евгений Пархаев, более 30 лет возглавлявший "Софрино", освобожден от должностей, занимаемых им в организациях Русской православной церкви. Пархаев являлся также управляющим гостиничным комплексом Московского патриархата "Даниловская", куратором патриарших резиденций в Переделкино, Чистом переулке и Даниловом монастыре.