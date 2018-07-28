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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православный мир отметил 1030-летие Крещения Руси призывом к единству

Сюжет:
Празднование 1030-летия Крещения Руси (52)
(обновлено: 22:26 28.07.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Масштабные торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси, прошли в субботу, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), в Москве и других центрах православного, славянского мира с участием духовных лидеров и представителей большинства поместных церквей.

"Беречь духовные связи"

Общее мнение и настроение верующих канонической Церкви в России и на Украине выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу после молебна на Боровицкой площади у памятника святому князю Владимиру. Он сказал, что Крещение Руси в 988 году — историческое событие, являющееся ключевым фактором духовного единства наших народов.

Владимир Путин у памятника святого князя Владимира на Боровицком холме в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Сегодня День крещения Руси отмечают и в Москве, и в Киеве, и в Минске, и в других городах. Миллионы людей возносят молитвы равноапостольному князю о благополучии людей в странах исторической Руси. И в этой общей молитве забываются взаимные обиды, споры и разделения. Этой молитвой укрепляются прочные духовные связи, существующие между нашими народами. Эти связи не зависят от национальной принадлежности, от особенностей культуры или от изменяющихся государственных границ", — сказал патриарх.

По его словам, общая вера и культура русских, украинцев и белорусов являются не только способом сохранения их национальной идентичности, но и фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, "вышедшего из киевской купели крещения".

Примерно в это же время в столице Украины после праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре к верующим обратился и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и тоже — с пожеланиями сохранять единство православия и "духовные плоды крещения", а это в том числе "жертвенность, терпение и умение прощать".

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПатриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День празднования 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День празднования 1030-летия Крещения Руси

"Наше задание сегодня — сделать все, чтобы святое православие, которое принес на нашу землю наш креститель святой князь Владимир, не было повреждено", — призвал предстоятель УПЦ. Повреждение же неизбежно наступает тогда, когда приходят разделения и расколы, и нарушается это "богозаповеданное" единство верующих.

Неканоническое "крещение"

Во время двухдневных празднований юбилея были и те, кто говорил и действовал именно в таком ключе. Тема "украинской автокефалии" — как раз из разряда тех, которые могут только внести или углубить раскол в сообществе верующих и увести людей далеко в сторону от созидательного и миротворческого потенциала христианской религии. Именно об этом предупреждал сегодня в обращении епископат Украинской православной церкви по случаю 1030-летия Крещения Руси.

Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II во время крестного хода по случаю 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Украины Петр Порошенко, который предпочел принять участие в субботу в крестном ходе неканонических православных церквей и проигнорировал пятничный массовый крестный ход УПЦ, в очередной раз заявил о том, что с первых дней своего президентства он поставил себе цель добиваться создания "единой поместной автокефальной церкви".

Президент Украины при этом никак не прокомментировал то, как он себе представляет возможным, что "автокефалию" на Украине могут получит неканонические, то есть непризнанные в мировом православии структуры.

Об автокефалии говорил и глава одной из неканонических православных церквей на Украине Филарет (Денисенко). Однако число участников субботнего крестного хода, в котором приняли участие разношерстные группы — от униатов до местных националистов, было несравнимо меньше пятничного крестного хода Украинской православной церкви, в котором, по ее данным, прошли 250 тысяч верующих.

Слова и заявления, провоцирующие дальнейшее разъединение украинского православия, были подтверждены и делами: священнослужители Константинопольской церкви во главе с епископом Едмонтским Иларионом просто проигнорировали братскую совместную молитву семьи поместных церквей. Как подтвердили в УПЦ, делегации Вселенского патриархата не было ни на праздничных богослужениях в Киево-Печерской лавре 27 и 28 июля, ни на Большом крестном ходе, состоявшемся накануне.

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018

"Необходимо, наверное, все-таки соотносить их позиции с позицией Константинопольского патриарха Варфоломея, так как они выполняют ту миссию, которую благословил им их предстоятель", — сдержанно пояснил РИА Новости странное поведение гостей из Стамбула глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).

При этом в официальных государственных мероприятиях Киева представители Константинополя принимали активное участие.

"Победа православия"

Тем не менее, как и во все предыдущие годы, подавляющее большинство православных верующих на Украине приняли участие в мероприятиях, проводимых канонической Церковью.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в крестном ходе по случаю празднования 1030-летия со Дня крещения Руси. 28 июля 2018
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
В Киеве прошел крестный ход неканонической православной церкви Украины
Торжества в честь 1030-летия Крещения Руси начались в Киеве накануне с Крестного хода Украинской православной церкви. Как сообщали в УПЦ, около четверти миллиона верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа собрались на пятничный крестный ход, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики. В субботу праздничное богослужение было совершено в Киево-Печерской лавре с участием представителей большинства поместных церквей. Вся территория лавры была заполнена молящимися паломниками.

В российской столице главные праздничные мероприятия прошли в субботу на Соборной площади Кремля и на Боровицком холме: Божественная литургия у Успенского собора продолжилась крестным ходом к памятнику князю Владимиру — Крестителю Руси на Боровицкой площади и завершилась там торжественным молебном.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСвященнослужители у памятника святого князя Владимира на Боровицком холме в День празднования 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Священнослужители у памятника святого князя Владимира на Боровицком холме в День празднования 1030-летия Крещения Руси

"Православие сделало то, чего раньше не было: оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви. И этот призыв был услышан", — сказал в ходе торжеств в Москве по случаю 1030-летия крещения Руси президент России Владимир Путин. По его словам, "победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю".

По окончании литургии праздничный колокольный звон пронесся по всем храмам России, начиная с главной столичной колокольни в честь Ивана Великого. Этот юбилей затронул без исключения всю страну, миллионы людей так или иначе проявили к нему свое участие: придя на соборную молитву в храм, крестив своих детей или крестившись сами, или просто выйдя в этот день из дома, чтобы окунуться в радостную, праздничную атмосферу.

Участники праздничных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве. 27 июля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Так, в северной столице центральным мероприятием 1030-летия Крещения Руси стала Божественная литургия в Князь-Владимирском соборе, собравшая около 2 тысяч горожан.

"Сегодня крещение моего ребенка, и получилось так, что оно совпало с Божественной литургией. Я считаю это хорошим предзнаменованием", — рассказала РИА Новости одна из жительниц Петербурга.

"Я не планировала идти на какие-либо церковные торжества, но основание Русской церкви — это, безусловно, значимое событие", — поделилась другая женщина, пришедшая на богослужение в собор в этот день.

Днем у Казанского кафедрального собора прошел праздничный концерт "Ко дню Крещения Руси", а в выставочном комплексе "Россия — моя история" экспонировались иконы князя Владимира. Помимо этого, проходили и многочисленные просветительские выставки, конференции, концерты, школьные конкурсы, экскурсионные программы, другие мероприятия… Все это не только в Петербурге, но и по всей России, а также Украине и Белоруссии, сопутствовало празднику.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкМассовое крещение у храма равноапостольного князя Владимира в день 1030-летия крещения Руси на реке Чусовой в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Массовое крещение у храма равноапостольного князя Владимира в день 1030-летия крещения Руси на реке Чусовой в Свердловской области

И еще одна новая традиция, которая с каждым годом все активнее набирает силу, — это практика массовых крещений в водоемах на 28 июля. Так, в городе Полевском под Екатеринбургом в этот день около 200 человек, пожелавших креститься, окунулись в реку Чусовая.

Торжества по случаю юбилея Крещения Руси прошли на огромном пространстве — Минск, Кишинев, Луганск, Душанбе, Белград, множество других городов мира. География праздника свидетельствует о том, что вера действительно не знает границ: 1030-летие Крещения Руси отметили на разных континентах, в десятках стран, везде, где есть приходы Русской православной церкви.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКрест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Крест во время литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля в День празднования 1030-летия Крещения Руси
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