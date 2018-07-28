Православный мир отметил 1030-летие Крещения Руси призывом к единству

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Масштабные торжества, посвященные 1030-летию Крещения Руси, прошли в субботу, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира (28 июля), в Москве и других центрах православного, славянского мира с участием духовных лидеров и представителей большинства поместных церквей.
"Беречь духовные связи"
Общее мнение и настроение верующих канонической Церкви в России и на Украине выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу после молебна на Боровицкой площади у памятника святому князю Владимиру. Он сказал, что Крещение Руси в 988 году — историческое событие, являющееся ключевым фактором духовного единства наших народов.
По его словам, общая вера и культура русских, украинцев и белорусов являются не только способом сохранения их национальной идентичности, но и фактором, обеспечивающим влияние на весь мир единого народа, "вышедшего из киевской купели крещения".
Примерно в это же время в столице Украины после праздничного богослужения в Киево-Печерской лавре к верующим обратился и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий и тоже — с пожеланиями сохранять единство православия и "духовные плоды крещения", а это в том числе "жертвенность, терпение и умение прощать".
"Наше задание сегодня — сделать все, чтобы святое православие, которое принес на нашу землю наш креститель святой князь Владимир, не было повреждено", — призвал предстоятель УПЦ. Повреждение же неизбежно наступает тогда, когда приходят разделения и расколы, и нарушается это "богозаповеданное" единство верующих.
Неканоническое "крещение"
Во время двухдневных празднований юбилея были и те, кто говорил и действовал именно в таком ключе. Тема "украинской автокефалии" — как раз из разряда тех, которые могут только внести или углубить раскол в сообществе верующих и увести людей далеко в сторону от созидательного и миротворческого потенциала христианской религии. Именно об этом предупреждал сегодня в обращении епископат Украинской православной церкви по случаю 1030-летия Крещения Руси.
Президент Украины при этом никак не прокомментировал то, как он себе представляет возможным, что "автокефалию" на Украине могут получит неканонические, то есть непризнанные в мировом православии структуры.
Об автокефалии говорил и глава одной из неканонических православных церквей на Украине Филарет (Денисенко). Однако число участников субботнего крестного хода, в котором приняли участие разношерстные группы — от униатов до местных националистов, было несравнимо меньше пятничного крестного хода Украинской православной церкви, в котором, по ее данным, прошли 250 тысяч верующих.
Слова и заявления, провоцирующие дальнейшее разъединение украинского православия, были подтверждены и делами: священнослужители Константинопольской церкви во главе с епископом Едмонтским Иларионом просто проигнорировали братскую совместную молитву семьи поместных церквей. Как подтвердили в УПЦ, делегации Вселенского патриархата не было ни на праздничных богослужениях в Киево-Печерской лавре 27 и 28 июля, ни на Большом крестном ходе, состоявшемся накануне.
"Необходимо, наверное, все-таки соотносить их позиции с позицией Константинопольского патриарха Варфоломея, так как они выполняют ту миссию, которую благословил им их предстоятель", — сдержанно пояснил РИА Новости странное поведение гостей из Стамбула глава синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви архиепископ Климент (Вечеря).
При этом в официальных государственных мероприятиях Киева представители Константинополя принимали активное участие.
"Победа православия"
Тем не менее, как и во все предыдущие годы, подавляющее большинство православных верующих на Украине приняли участие в мероприятиях, проводимых канонической Церковью.
В российской столице главные праздничные мероприятия прошли в субботу на Соборной площади Кремля и на Боровицком холме: Божественная литургия у Успенского собора продолжилась крестным ходом к памятнику князю Владимиру — Крестителю Руси на Боровицкой площади и завершилась там торжественным молебном.
"Православие сделало то, чего раньше не было: оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви. И этот призыв был услышан", — сказал в ходе торжеств в Москве по случаю 1030-летия крещения Руси президент России Владимир Путин. По его словам, "победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю".
По окончании литургии праздничный колокольный звон пронесся по всем храмам России, начиная с главной столичной колокольни в честь Ивана Великого. Этот юбилей затронул без исключения всю страну, миллионы людей так или иначе проявили к нему свое участие: придя на соборную молитву в храм, крестив своих детей или крестившись сами, или просто выйдя в этот день из дома, чтобы окунуться в радостную, праздничную атмосферу.
"Сегодня крещение моего ребенка, и получилось так, что оно совпало с Божественной литургией. Я считаю это хорошим предзнаменованием", — рассказала РИА Новости одна из жительниц Петербурга.
"Я не планировала идти на какие-либо церковные торжества, но основание Русской церкви — это, безусловно, значимое событие", — поделилась другая женщина, пришедшая на богослужение в собор в этот день.
Днем у Казанского кафедрального собора прошел праздничный концерт "Ко дню Крещения Руси", а в выставочном комплексе "Россия — моя история" экспонировались иконы князя Владимира. Помимо этого, проходили и многочисленные просветительские выставки, конференции, концерты, школьные конкурсы, экскурсионные программы, другие мероприятия… Все это не только в Петербурге, но и по всей России, а также Украине и Белоруссии, сопутствовало празднику.
И еще одна новая традиция, которая с каждым годом все активнее набирает силу, — это практика массовых крещений в водоемах на 28 июля. Так, в городе Полевском под Екатеринбургом в этот день около 200 человек, пожелавших креститься, окунулись в реку Чусовая.
Торжества по случаю юбилея Крещения Руси прошли на огромном пространстве — Минск, Кишинев, Луганск, Душанбе, Белград, множество других городов мира. География праздника свидетельствует о том, что вера действительно не знает границ: 1030-летие Крещения Руси отметили на разных континентах, в десятках стран, везде, где есть приходы Русской православной церкви.