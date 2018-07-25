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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

На фестиваль "Просветитель" на Валаам съедутся 200 участников со всего мира

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© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель" Первый Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения ПросветительПервый Свято-Владимирский Валаамский фестиваль православного пения Просветитель
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "Просветитель"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Более 200 исполнителей православных песнопений, 10 хоровых коллективов из пяти регионов РФ, представители Белоруссии, Греции, Черногории и Финляндии выступят на IV международном Свято-Владимирском фестивале православного пения "Просветитель", который пройдет на Валааме 28-29 июля, говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия — Cпасо-Преображенского ставропигиального Валаамского мужского монастыря.

"На два дня на остров Валаам съедутся выдающиеся исполнители православных песнопений из разных стран, чтобы представить зрителям величие и единство православной певческой культуры. Среди участников фестиваля этого года — хоровые коллективы из России, Белоруссии, Молдавии, Черногории и Финляндии. Специальным гостем фестиваля станет профессор Византийской музыки — архимандрит Никодимос Каварнос из Греции", — говорится в сообщении.

Впервые за четырехлетнюю историю в концертной программе примут участие исполнители из Финляндии "Выборгские поющие братья" (Viipurin Lauluveikot). В прошлом году прославленному хору исполнилось 120 лет. На Валааме они исполнят религиозные и светские произведения. Одной из композиций станет визитная карточка коллектива — "Торжественный марш 29", который специально для них написал известный финский композитор Ян Сибелиус. 

Также на главную площадку праздника, Певческое поле, выйдет хор Академии искусств имени Музическу из Молдавии, белорусский коллектив Salutaris, российский звонарь Алексей Пугачев и многие другие. 

Главной темой IV фестиваля станет подвиг Новомучеников и исповедников Русской православной церкви. Организаторы отмечают, что "подвиг новомучеников имеет особое значение для сохранения православной веры в России и для ее духовного возрождения в наши дни".

Фестиваль проводится по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла и призван послужить сохранению исторического и культурного наследия России, возрождению традиций православного пения. Четвертый год подряд на Валаам съезжаются монастырские и духовные хоры из разных уголков мира, "чтобы сохранить и преумножить богатейшее наследие православного пения и представить культуру своих народов".

Организаторы фестиваля – Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь и благотворительный фонд "Свет Валаама". 

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