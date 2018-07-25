Порошенко примет участие в шествии Киевского патриархата по случаю Крещения

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко 28 июля примет участие в торжественном крестном ходе в Киеве по случаю 1030-летия Крещения Руси, сообщила в среду его пресс-служба.

Праздник Крещения Руси — 28 июля — торжественно отметят в России, Белоруссии, Молдавии и на Украине. В частности, в Киеве 27 июля пройдет крестный ход к Владимирской горке, где митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершит молебен. В Киево-Печерской лавре предстоятель Украинской православной церкви совершит литургию. При этом сторонники Киевского патриархата готовятся провести свой крестный ход по случаю Дня Крещения 28 июля.

"Двадцать восьмого июля 2018 года президент Петр Порошенко примет участие в мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины", — говорится в сообщении.

В частности, в Мариинском дворце состоится государственное мероприятие при участии украинского президента, по окончанию которого пройдет шествие "Молитва за Украину". Затем Порошенко выступит у памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Ранее депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский обратился к главам Службы безопасности, МВД и Генпрокуратуры с требованием прекратить давление сотрудников местных управлений СБУ на руководство епархий Украинской православной церкви Московского патриархата накануне крестного хода. Также председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) обсудил с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вопрос препятствования участию верующих УПЦ МП в крестном ходе в Киеве 27 июля.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщала о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов раскольниками.