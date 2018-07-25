Либо цензура, либо антисемитизм: Цукерберг встал перед роковым выбором

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Глава Facebook Марк Цукерберг сделал заявление, вызвавшее скандал по обе стороны Атлантики. В социальной сети с более чем двумя миллиардами пользователей больше не будут блокировать посты с отрицанием холокоста. О том, как выбор между цензурой и риском оскорбить евреев привел корпорацию к неразрешимым проблемам, — в материале РИА Новости.

"Facebook накажут"

Сам Цукерберг, конечно, осуждает тех, кто отрицает холокост, называя их "наивными" и "заблуждающимися". "Я вовсе не собираюсь защищать намерение людей отрицать это", — подчеркнул он в интервью подкасту Recode. Однако политика компании, по его словам, такова, что подобные сообщения удаляться не будут.

На следующий день после публикации скандального интервью Цукерберг принялся оправдываться и рассуждать о борьбе с пресловутыми fake news. "Наша цель не в том, чтобы кому-то помешать говорить неправду, а в том, чтобы прекратить распространение ложной информации через нашу платформу", — уверял он. Однако все ограничилось только словами.

И началось: одним из первых Цукерберга осудил авторитетный Центр Симона Визенталя, с 1977 года борющийся с различными проявлениями антисемитизма. Там миллиардеру припомнили, как руководители компании в 2009-м заверили центр, что берут на себя ответственность за борьбу с отрицанием холокоста в соцсети.

"Учиненный нацистами холокост — самое задокументированное зверство в истории, поэтому соцмедиа не могут оправдывать подобные вещи "свободой выражения мнения", — отметил представитель центра раввин Абрахам Купер.

В европейской еврейской общине напомнили, что, в отличие от США, в Австрии либо Швейцарии за отрицание холокоста можно угодить в тюрьму.

"Суть европейского законодательства в отношении холокоста еще и в том, что европейские политики понимают: отрицание Шоа (иудейское именование холокоста. — Прим. ред.) непосредственно связано с возможностью его повторения. Для подавляющего большинства евреев европейский подход единственной приемлемый", — сказал РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Но больше всего на основателя Facebook ополчились немецкие власти. Бундесминистр юстиции Катарина Баркли напомнила Цукербергу, что такая политика противоречит немецкому законодательству, поэтому вероятны огромные штрафы. К тому же Германия уже несколько месяцев проверяет компанию в связи с возможной утечкой личных данных пользователей.

"Антисемитизму нет места (в Германии). Это касается словесных и физических нападок на евреев, а также отрицания холокоста. Последнее тоже требует наказания и будет строго преследоваться по закону", — подчеркнула министр в интервью Politico.

Забыли о катастрофе

Положение Цукерберга незавидное: это далеко не первый скандал, касающийся цензуры в его соцсети. В частности, представитель Американского союза защиты гражданских свобод Вера Эйдельман говорит, что нынешняя ситуация похожа на то, как было с защитниками прав цветного населения США.

"В прошлом году, когда защитники прав цветных и белых публиковали то же самое (взаимные оскорбления. — Прим. ред.), модераторы Facebook подвергали цензуре только "цветных активистов". Более того, когда черные женщины разместили скриншоты оскорблений, их учетные записи приостановили или удалили эти посты", — отмечает правозащитник.

Меньше чем за неделю скандал разросся до общеевропейского и общеамериканского уровня. Теперь политики, общественные деятели, ученые, СМИ и обычные пользователи соцсети спорят, что важнее: свобода слова или защита от проявлений ненависти. Если первое, то как тогда бороться с fake news? А если второе, то где границы цензуры? Особенно учитывая, что само это слово вызывает в Европе и США раздражение.

Спор разгорается на фоне пугающих тенденций. Во-первых, все меньше американцев и европейцев знают что-либо о холокосте. В тех же США, согласно недавнему опросу, почти половина граждан (45%) не может назвать ни одного из сорока тысяч нацистских концлагерей и гетто.

Во-вторых, постепенно ухудшается отношение к евреям, причем именно в тех странах, где наказание за антисемитизм наиболее суровое. Согласно исследованию авторитетного социологического центра Pew, пятая часть австрийцев (21%), немцев (19%), швейцарцев (17%) и почти четверть британцев (23%) не хотели бы, чтобы евреи стали членами их семей.

© Аккаунт Джима Керри в Twitter Рисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга © Аккаунт Джима Керри в Twitter Рисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга

Виноваты историки?

Как известно, анонимность в Сети, пусть и условная, позволяет говорить безнаказанно. Именно это, как отмечают эксперты, сильно осложняет борьбу с антисемитизмом в интернете.

По данным Всемирного еврейского конгресса, только в первые два дня 2018 года на крупнейших платформах (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) каждый час публиковалось по 23 антисемитских сообщения. И в целом за последние два года объем антисемитского контента вырос, причем 11% подобных сообщений связано с отрицанием холокоста.

"Цукерберг говорит о тех, кто отрицает холокост, как о "наивных" и "заблуждающихся". Это, что называется, "взгляд с Капитолийского холма": в Америке, где в большинстве штатов холокост входит в обязательную школьную программу, так "наивно заблуждаться" могут только маргиналы: либо необразованные, либо ищущие в истории некие подводные камни. Те, кто отрицает холокост, — не заблуждающиеся. Они глубоко убеждены в том, что это некий миф, созданный специально в политических или идеологических целях", — отмечает сопредседатель центра "Холокост" историк Илья Альтман.

По словам эксперта, в Сети чаще встречается не полное отрицание факта массового истребления евреев, а преуменьшение его масштабов.

"Важно понимать, что холокост — не выдумка современных политиков и ученых. Это была расовая нацистская политика, идея тотального истребления целого народа. С евреями нацисты хотели провести эксперимент на глазах у всего мира — беспрецедентная в новейшей истории попытка. И отрицание этого есть оправдание нацизма", — объясняет он.

Увы, эта мысль "далеко не всегда четко подается", в том числе и историками. Да и в целом, резюмирует Альтман, не очень понятно, как бороться с отрицанием холокоста в интернете. Это не удается даже такому медиагиганту, как Facebook. Или он этого просто не хочет.