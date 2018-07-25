РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Либо цензура, либо антисемитизм: Цукерберг встал перед роковым выбором

05615
© AFP 2018 / Josh EdelsonРуководитель компании Facebook Inc. Марк ЦукербергРуководитель компании Facebook Inc. Марк Цукерберг
© AFP 2018 / Josh Edelson

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов. Глава Facebook Марк Цукерберг сделал заявление, вызвавшее скандал по обе стороны Атлантики. В социальной сети с более чем двумя миллиардами пользователей больше не будут блокировать посты с отрицанием холокоста. О том, как выбор между цензурой и риском оскорбить евреев привел корпорацию к неразрешимым проблемам, — в материале РИА Новости.

"Facebook накажут"

Сам Цукерберг, конечно, осуждает тех, кто отрицает холокост, называя их "наивными" и "заблуждающимися". "Я вовсе не собираюсь защищать намерение людей отрицать это", — подчеркнул он в интервью подкасту Recode. Однако политика компании, по его словам, такова, что подобные сообщения удаляться не будут.

Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
СМИ узнали о возможности увольнения Цукерберга с поста главы Facebook
На следующий день после публикации скандального интервью Цукерберг принялся оправдываться и рассуждать о борьбе с пресловутыми fake news. "Наша цель не в том, чтобы кому-то помешать говорить неправду, а в том, чтобы прекратить распространение ложной информации через нашу платформу", — уверял он. Однако все ограничилось только словами.

И началось: одним из первых Цукерберга осудил авторитетный Центр Симона Визенталя, с 1977 года борющийся с различными проявлениями антисемитизма. Там миллиардеру припомнили, как руководители компании в 2009-м заверили центр, что берут на себя ответственность за борьбу с отрицанием холокоста в соцсети.

"Учиненный нацистами холокост — самое задокументированное зверство в истории, поэтому соцмедиа не могут оправдывать подобные вещи "свободой выражения мнения", — отметил представитель центра раввин Абрахам Купер.

В европейской еврейской общине напомнили, что, в отличие от США, в Австрии либо Швейцарии за отрицание холокоста можно угодить в тюрьму.

"Суть европейского законодательства в отношении холокоста еще и в том, что европейские политики понимают: отрицание Шоа (иудейское именование холокоста. — Прим. ред.) непосредственно связано с возможностью его повторения. Для подавляющего большинства евреев европейский подход единственной приемлемый", — сказал РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Но больше всего на основателя Facebook ополчились немецкие власти. Бундесминистр юстиции Катарина Баркли напомнила Цукербергу, что такая политика противоречит немецкому законодательству, поэтому вероятны огромные штрафы. К тому же Германия уже несколько месяцев проверяет компанию в связи с возможной утечкой личных данных пользователей.

"Антисемитизму нет места (в Германии). Это касается словесных и физических нападок на евреев, а также отрицания холокоста. Последнее тоже требует наказания и будет строго преследоваться по закону", — подчеркнула министр в интервью Politico.

© AFP 2018 / Gerard JulienМарк Цукерберг на форуме VivaTech в Париже
© AFP 2018 / Gerard Julien
Марк Цукерберг на форуме VivaTech в Париже

Забыли о катастрофе

Положение Цукерберга незавидное: это далеко не первый скандал, касающийся цензуры в его соцсети. В частности, представитель Американского союза защиты гражданских свобод Вера Эйдельман говорит, что нынешняя ситуация похожа на то, как было с защитниками прав цветного населения США.

Открытие обновленной российской экспозиции в музее Освенцима
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Отрицание холокоста: амнезия ЕС и жесткий ответ Путина
"В прошлом году, когда защитники прав цветных и белых публиковали то же самое (взаимные оскорбления. — Прим. ред.), модераторы Facebook подвергали цензуре только "цветных активистов". Более того, когда черные женщины разместили скриншоты оскорблений, их учетные записи приостановили или удалили эти посты", — отмечает правозащитник.

Меньше чем за неделю скандал разросся до общеевропейского и общеамериканского уровня. Теперь политики, общественные деятели, ученые, СМИ и обычные пользователи соцсети спорят, что важнее: свобода слова или защита от проявлений ненависти. Если первое, то как тогда бороться с fake news? А если второе, то где границы цензуры? Особенно учитывая, что само это слово вызывает в Европе и США раздражение.

Мероприятие, посвященное 70-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, в Освенциме
© AFP 2018 / Odd Andersen
Граждане ЕС раскрыли "страшную правду о холокосте". За это их преследуют
Спор разгорается на фоне пугающих тенденций. Во-первых, все меньше американцев и европейцев знают что-либо о холокосте. В тех же США, согласно недавнему опросу, почти половина граждан (45%) не может назвать ни одного из сорока тысяч нацистских концлагерей и гетто.

Во-вторых, постепенно ухудшается отношение к евреям, причем именно в тех странах, где наказание за антисемитизм наиболее суровое. Согласно исследованию авторитетного социологического центра Pew, пятая часть австрийцев (21%), немцев (19%), швейцарцев (17%) и почти четверть британцев (23%) не хотели бы, чтобы евреи стали членами их семей.

© Аккаунт Джима Керри в TwitterРисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга
© Аккаунт Джима Керри в Twitter
Рисунок Джима Керри с изображением основателя Facebook Марка Цукерберга

Виноваты историки?

Как известно, анонимность в Сети, пусть и условная, позволяет говорить безнаказанно. Именно это, как отмечают эксперты, сильно осложняет борьбу с антисемитизмом в интернете.

Открытие интерактивного центра Война и Холокост: размышления о прошлом и будущем. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
В Москве обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях
По данным Всемирного еврейского конгресса, только в первые два дня 2018 года на крупнейших платформах (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) каждый час публиковалось по 23 антисемитских сообщения. И в целом за последние два года объем антисемитского контента вырос, причем 11% подобных сообщений связано с отрицанием холокоста.

"Цукерберг говорит о тех, кто отрицает холокост, как о "наивных" и "заблуждающихся". Это, что называется, "взгляд с Капитолийского холма": в Америке, где в большинстве штатов холокост входит в обязательную школьную программу, так "наивно заблуждаться" могут только маргиналы: либо необразованные, либо ищущие в истории некие подводные камни. Те, кто отрицает холокост, — не заблуждающиеся. Они глубоко убеждены в том, что это некий миф, созданный специально в политических или идеологических целях", — отмечает сопредседатель центра "Холокост" историк Илья Альтман.

По словам эксперта, в Сети чаще встречается не полное отрицание факта массового истребления евреев, а преуменьшение его масштабов.

"Важно понимать, что холокост — не выдумка современных политиков и ученых. Это была расовая нацистская политика, идея тотального истребления целого народа. С евреями нацисты хотели провести эксперимент на глазах у всего мира — беспрецедентная в новейшей истории попытка. И отрицание этого есть оправдание нацизма", — объясняет он.

Увы, эта мысль "далеко не всегда четко подается", в том числе и историками. Да и в целом, резюмирует Альтман, не очень понятно, как бороться с отрицанием холокоста в интернете. Это не удается даже такому медиагиганту, как Facebook. Или он этого просто не хочет.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЦеремония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Церемония зажжения свечей, посвященная Международному дню памяти жертв холокоста. Архивное фото
Комментировать
Религия и мировоззрение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена