Москвичам дадут бесплатные уроки иврита

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Бесплатные уроки иврита начнут проводить для москвичей с 22 июля в парке искусств "Музеон", сообщили РИА Новости в пресс-службе еврейской молодежной организации "Гилель", которая проводит курсы.

"Иврит — один из древнейших и одновременно наиболее молодых языков. Его корни восходят к XII веку до нашей эры, а современный иврит воссоздавался уже в новейшей истории. Как и любой язык, иврит — богатейшая культурная сокровищница и носитель культурного кода народа. Возрождение интереса и популярности языка в современном мире свидетельствует об интересе к культуре народа и страны, говорящей на нем", — отмечает директор "Гилеля" Елена Вольцингер.

Аналогичный курс проходил в столице в 2016 году. Тогда, уточнили организаторы, он собрал более 250 желающих изучить иврит.

Иврит является традиционным языком иудаизма. На нем написаны священные книги этой религии.